Parti, comme tout le monde le sait, juste après l'élimination de la sélection algérienne de football de la Coupe du monde contre la sélection camerounaise, Djamel Belmadi est toujours affecté par cette élimination, selon des sources très proches de lui au Qatar. Aux dernières nouvelles, justement, Belmadi reçoit de nombreux messages émanant des supporters algériens lui demandant de rester et il en est bien reconnaissant.

Et jusqu'à présent, il n'a toujours pas tranché sur son avenir avec les Verts, selon les mêmes sources, qui ajoutent en rappelant que Belmadi insistait, toujours, pour se qualifier avec l'Algérie à la Coupe du monde prévue à la fin de l'année en cours au Qatar, pays de sa résidence. Il en avait parlé aux membres de son staff, mais après l'élimination de l'Équipe nationale algérienne, les données ont changé.

Belmadi ressent une sorte de culpabilité envers le peuple algérien, après lui avoir promis de participer à la Coupe du monde, mais, il n'a finalement pas pu atteindre son objectif principal: la Coupe du monde, surtout après avoir été éliminé également de la coupe d'Afrique des nations au 1er tour. Et c'est ce qui explique qu'il se trouve toujours en deuil, et, logiquement donc, c'est ce qui l'a fait attendre avant de trancher sur son avenir. D'ailleurs avant de quitter l'Algérie, lors de sa dernière conférence de presse, le sélectionneur algérien a bien précisé:

«Je vais réfléchir», avant de prendre une décision par rapport à son retour ou pas à la tête de la barre technique de la sélection nationale algérienne. Et juste après le départ de Belmadi vers le Qatar, le président de la Fédération algérienne de football avait annoncé qu'il avait discuté avec lui et qu'il espère qu'il reviendra pour reprendre son travail avec les Verts. D'autre part, et ironie du sort, la situation dans le football algérien s'est bien plus compliquée après la dernière déclaration du président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara qui avait annoncé qu'il était démissionnaire de son poste de président, avant de changer d'avis en insistant sur le fait qu'il le fera lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire. Ceci, sans oublier qu'une réunion du Bureau fédéral est prévue le 11 avril prochain. Là, on aura bien une idée sur ce qu'il pourrait se passer d'ici l'AGE prévue dans une soixantaine de jours.

Et cette attitude du président de la FAF et la nouvelle problématique qu'elle pose pour le football national, Belmadi attend donc des nouvelles concernant ce qu'il se passera à l'intérieur de la FAF après le départ de Charaf-Eddine Amara.

Selon des sources très proches de l'entourage du sélectionneur national, celui-ci pense rester à son poste si on le lui propose et s'il constate que les choses seront favorables à la réalisation de ses nouveaux objectifs. On estime que pour le moment, il y a 70% de chances pour que Belmadi ne revienne pas chez les Verts et 30% pour un éventuel retour. Le problème est que le chaos qui règne au sein de la Fédération algérienne de football constitue un obstacle majeur pour le convaincre de rester à la barre technique de la sélection algérienne.