Et si l'heureux élu se nommait Erling Braut Haaland l'été prochain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé? Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 au PSG, le champion du monde tricolore ne semble pas se rapprocher de la signature d'un nouveau bail envers le PSG, mais plutôt vers un départ au Real Madrid. Mais ce qui se trame à Man United avec l'imminente arrivée de Ralf Rangnick en tant qu'entraîneur intérimaire serait susceptible de chambouler le feuilleton Haaland. Sur le plateau de The Transfer Window Podcast, le présentateur de l'émission Ian McGarry a confié que Rangnick bénéficierait d'une très bonne relation avec Haaland qui remonterait à leur collaboration au RB Salzbourg lorsque le Norvégien y évoluait. Mais selon Duncan Castles, Haaland devrait atterrir où son agent Mino Raiola recevra la meilleure offre à la fois pour le joueur et pour lui au niveau de sa commission. Et bien que Rangnick soit là, tout reposerait sur la capacité du coach allemand à qualifier Man United pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. En outre, l'entraîneur intérimaire des Red Devils serait contraint de persuader Haaland et son entourage de la meilleure plate-forme pour la prochaine étape de sa carrière est bel et bien Old Trafford.