La direction de l’organisation des compétitions de la Ligue inter-régions de football (LIRF), a prononcé jeudi le forfait général officiel du DRB Tadjenanet, en application de l’article 63 des règlements du football amateur, entraînant la rétrogradation du club en division pré-honneur (wilaya), a annoncé l’instance sur son site officiel. Le DRBT a déclaré forfait pour les trois premières rencontres du championnat : « Le Premier face à l’IB Khemis El-Khechna (29 octobre 2021), le deuxième face à l’USM Sétif (6 novembre 2021), et le troisième devant le NARB Réghaia (13 novembre 2021) », précise la même source. « Tout club, dont une équipe seniors, enregistre trois forfaits délibérés au cours d’une saison sportive est déclaré forfait général. Ce dernier entraîne le retrait de la compétition de l’équipe et la rétrogradation en pré-honneur (wilaya) », explique la LIRF. Avant de conclure : « Si le forfait général est prononcé durant la phase aller, les résultats de l’équipe fautive sont annulés ». Confronté à une crise financière sans précédent, le Difaâ a cumulé une dette estimée à plus de 400 000 euros, auprès de certains joueurs étrangers, et qui après avoir déposé plainte, ont fini par obtenir gain de cause auprès de la Fédération internationale (FIFA).