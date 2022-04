Djamel Belmadi a quitté l'Algérie juste après l'élimination de la sélection nationale de la Coupe du monde face au Cameroun au stade Tchaker de Blida avec le coeur très serré et une déception totale dans la mesure où il n'a pu réaliser son rêve et celui de tous les Algériens. Celui de voir l'EN participer à une 5e phase finale de la Coupe du monde. C'est un premier fait qui est arrivé 3 mois après l'élimination au 1er tour de la coupe d'Afrique des nations qui s'est déroulée au Cameroun. D'aucuns savent que Belmadi n'a pas évoqué son avenir avec la sélection algérienne d'où beaucoup de spéculations sur son retour ou pas pour continuer son travail avec les Verts pour de nouvelles échéances. Et la grande majorité des Algériens insiste, par tous les moyens, surtout sur les réseaux sociaux, pour demander à qui de droit de persuader Djamel Belmadi de revenir pour de nouveaux objectifs avec les qualifications à la prochaine CAN-2023 prévus en juin prochain. En effet, au mois de mai prochain, l'Équipe nationale algérienne aura rendez-vous avec les éliminatoires de la CAN 2023. Quatre journées de la phase des poules seront organisées en l'espèce d'une vingtaine de jours. Et c'est à se demander si la sélection nationale aura le temps de se ressaisir d'ici là? Et justement, c'est une des raisons qui fait qu'on n'a plus le temps et il est donc «indispensable» voire «primordial» d'assurer la continuité avec la sélection algérienne. Et pour ce faire, avec «professionnalisme», il faut donc garder le même état d'esprit chez les joueurs de la sélection algérienne et en particulier, les joueurs qui ont été régulièrement alignés par Belmadi, lors des matchs et donc la majorité travaille avec lui depuis 4 ans. Il faut exploiter cette expérience et ne pas «casser» le rythme de cette sélection et surtout en pensant aux joueurs et au staff qui se sont sacrifiés 4 ans durant pour défendre les couleurs nationales et permettre à l'Algérie de garder son aura à l'échelle mondiale. Personne ne connaît les joueurs mieux que Djamel et son staff. Il n'y a donc pas de temps à perdre et les responsables concernés doivent vraiment bouger le plus tôt possible pour convaincre le sélectionneur national de reprendre le travail, quitte à recommencer tout à zéro.

Il est vrai que c'est vraiment «très dur» de recommencer et de se sacrifier avant de voir tout son travail s'écrouler en l'espace de «deux secondes» d'un match fou... Aujourd'hui, tous les Algériens soutiennent Belmadi et ne veulent entendre parler d'aucun autre technicien que lui pour gérer les Verts.

Encore faut-il exploiter cette brèche laissée par Belmadi qui n'a, jamais fermé la porte à un retour chez les Verts, lui, qui en quittant l'Algérie pour Doha a bien déclaré:«Je vais réfléchir.». Belmadi sait très bien que le temps presse et nul doute qu'il ne va sûrement pas refuser une demande des responsables algériens pour reprendre son poste de coach des Verts, lui, qui jouit d'une aura qu'aucun autre entraîneur national n'a eu avec les Algériens.