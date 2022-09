La promotion des activités physiques et sportives est mise en relief dans la déclaration de politique générale du gouvernement qui évoque les réalisations du plan d'action du secteur, se traduisant notamment par le nombre de médailles obtenues lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran-2022. La déclaration de politique générale du gouvernement qui sera présentée prochainement au Parlement souligne que, sur le plan de la préparation des athlètes d'élite, durant la période allant du 1er septembre 2021 au 10 juin 2022, 516 athlètes ont effectué 316 stages de préparation, alors que le programme de prise en charge des athlètes d'élite mis en place cette année, basé sur une méthode de préparation scientifique, a permis d'assurer les meilleures conditions de préparation aux compétitions sportives régionales et internationales. Dans ce contexte, il a été mis à la disposition de ces athlètes des installations et des infrastructures sportives modernes, à travers la réhabilitation et la mise à niveau de 25 infrastructures sportives (7 stades de football, 10 salles omnisports, 1 palais des sports, 1 centre équestre et un stand de tir). De même des athlètes de 16 disciplines olympiques ont été domiciliés dans des salles spécialisées dédiées aux centres de regroupement des sélections nationales de Souidania et de Fouka. En prévision des échéances sportives à court et moyen termes, le document fait état, à propos du championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2023 en Algérie, d'une accélération de la cadence des travaux de réalisation des infrastructures concernées et de la réhabilitation des stades du 5-Juillet, Annaba, Constantine et Blida. Dans l'optique des Jeux olympiques de 2024 et 2028, un programme quadriennal étoffé pour la prise en charge des jeunes talents sportifs a été adopté à l'effet d'accompagner une centaine d'athlètes au talent confirmé âgés de 14 à 20 ans et représentant 11 disciplines sportives. En matière de promotion du sport en milieu scolaire et universitaire: la déclaration de politique générale du gouvernement indique qu'il a été programmé, à l'horizon 2023, de faire bénéficier les athlètes de 500 écoles primaires situées à proximité des installations sportives relevant du secteur de la jeunesse et des sports, de 1h30 de cours d'éducation physique et sportive par semaine. Le programme prévoit également l'organisation des festivals et olympiades sportifs nationaux au profit des élèves du primaire, ainsi que des jeux sportifs nationaux scolaires et universitaires, outre le renforcement de l'encadrement pédagogique par le biais de la formation des enseignants du cycle primaire. En matière de modernisation et de numérisation des infrastructures, le gouvernement a lancé pour la première fois la billetterie électronique dans les différentes infrastructures sportives qui a mis un terme aux mouvements de foules et scènes de violence lors de la vente de billets au niveau des guichets. L'identification de tous les supporters dans les enceintes sportives au moment de l'achat du billet électronique a aussi contribué à une diminution considérable du phénomène de la violence. Aussi, il a été mis en place un système de géolocalisation de tous les établissements de jeunesse et de sport à travers le territoire national sur le site officiel du ministère. S'agissant de la coopération internationale et du renforcement de la position de l'Algérie au niveau des instances sportives et de jeunesse sur le plan régional et international, le document note que la représentativité de notre pays au sein de ces instances est en constante progression. Au cours de la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, 33 Algériens ont été élus au sein des différentes instances sportives internationales. L'Algérie compte actuellement 135 représentants dont 17 femmes dans les différentes instances internationales (maghrébines, arabes, africaines, mondiales).