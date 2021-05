Il avait plutôt préparé le terrain. Ces dernières semaines, l'entraîneur français avait, à plusieurs reprises, tenu des propos interprétés comme des messages d'adieu. «Tout peut arriver. C'est le Real Madrid. Je ne me vois pas au-delà du jour le jour. Ils pensent que je pars parce que je prends mes responsabilités parce que les choses se compliquent.

Ce n'est pas comme ça. Ce que je fais, je le fais au maximum. Il y a un moment où il faut changer parce que c'est bon pour tout le monde. Il y a des moments où il faut être là et des moments où il faut partir pour le bien de tous», avait-il lancé en conférence de presse pas plus tard que samedi après-midi. Samedi, Onda Cero confirmait son départ en fin de saison, et hier, c'est Marca qui y va de ses informations. Le Français a bien fait savoir à ses hommes qu'il terminerait la saison puis s'en irait, lors d'une réunion samedi dernier, avant le duel face à Séville. Le Marseillais n'a donc plus que deux matchs à diriger en tant qu'entraîneur merengue. Le journal précise que c'est une décision mûrement réfléchie et qu'il ne reviendra pas dessus. Zizou estime que son cycle est terminé, et qu'il est temps de se mettre de côté. Il se sentirait également usé par tout l'environnement médiatique madrilène. Une décision qui ne surprend pas grand monde en Espagne, où les déclarations du Français avaient déjà annoncé la couleur, tout comme les prestations en dents de scie de l'équipe - toujours en course pour le titre de Liga ceci dit - ont aussi poussé de nombreux observateurs à évoquer une fin de cycle générale à Madrid. Reste maintenant à voir où s'écrira la suite de la carrière de l'ancien numéro 5 de la Casa Blanca. Année sabbatique? Aventure à la Juventus?

La surprise Equipe de France? Quoi qu'il en soit, il ne devrait pas manquer de prétendants. De son côté, Florentino Pérez va devoir s'activer pour lui trouver un remplaçant, avec Raul Gonzalez en candidat numéro un. Cette décision peut aussi avoir des conséquences en vue du dossier Mbappé...