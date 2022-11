L'histoire d'amour, qui a tourné au vinaigre depuis plusieurs semaines, entre l'Atletico de Madrid et João Félix semble bientôt toucher à sa fin. Arrivé chez les Colchoneros à l'été 2019 contre un montant record de 126 millions d'euros en provenance de Benfica, l'attaquant international portugais était devenu la coqueluche des supporters colchoneros, qui voyaient en lui l'un des futurs meilleurs joueurs du monde sous leurs couleurs. Pourtant, rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour la plus grosse vente de l'histoire du SBL. En effet, le natif de Viseu, au nord du Portugal, n'a jamais réussi à exploiter tout le potentiel qu'on lui connaît, n'atteignant la barre des 10 buts toutes compétitions confondues qu'à deux reprises depuis sa signature au club de la capitale espagnole (2020/2021 et 2021/2022). Et cette saison, l'attaquant de 23 ans a été relégué par son entraîneur Diego Simeone à un rôle de remplaçant de luxe.

En plus de ce statut, sa relation détériorée avec le technicien argentin a créé un véritable malaise au sein du club, qui n'a plus trop le choix pour régler le problème...

À en croire les dernières indiscrétions de Marca, João Félix a demandé pour la première fois à son agent, Jorge Mendes, de quitter l'Atletico de Madrid dès cet hiver. Une décision forte prise par le Rojiblanco, actuellement dans le groupe du Portugal pour la Coupe du monde et auteur de son premier but dans la compétition face au Ghana jeudi soir pour la victoire de la Seleçao (3-2). Le quotidien espagnol ajoute que pour la première fois, la direction madrilène, pourtant réticente au départ de son numéro 7, est prête à faciliter sa sortie.

Un transfert lors de la prochaine fenêtre des transferts, prévue en janvier 2023, pourrait donc permettre au Lusitanien de retrouver un nouveau club et engranger sûrement plus de temps de jeu qu'à l'Atleti: pour le moment, il n'a été titularisé qu'à 9 reprises depuis le début de la saison (sur 18 matchs TCC), pour 4 réalisations et 3 passes décisives.

L'occasion pour ses prétendants de revenir à la charge cet hiver, comme le Bayern Munich (prêt à offrir 100 millions d'euros, l'été dernier), Chelsea, Manchester United ou encore... le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre.