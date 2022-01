Dans le programme initial mis en place, les membres de la délégation algérienne devaient s'envoler, jeudi dernier, à destination de Douala (Cameroun), en prévision de la coupe d'Afrique des nations. Mais quelques heures après le match joué et gagné face au Ghana (3-0), mercredi dernier à Doha, au Qatar, le staff technique national, dirigé par Djamel Belmadi, annonce un changement de plan. «Prévu ce jeudi 6 janvier 2022 à partir de Doha, soit au lendemain de leur match de préparation face au Ghana (3 à 0), le voyage des Verts vers la ville de Douala, au Cameroun, est finalement reporté pour samedi 8 de ce mois. Après réflexion, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a préféré donner la possibilité aux joueurs de mieux récupérer de leur match et de leurs efforts, leur évitant ainsi une fatigue supplémentaire liée au voyage», a annoncé, la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel, jeudi dernier.

La même source affirme que le jour même, un biquotidien a eu lieu, alors qu'une seule séance était au programme d'hier, avant le déplacement d'aujourd'hui et le match inaugural, mardi prochain, face à la Sierra Leone. Le changement des plans pour la préparation de l'équipe nationale ne risque pas d'être sans conséquences, puisque l'arrivée à Douala se fera dans la matinée du dimanche, alors que le 1er match de la CAN pour les Verts est programmé mardi à 14h. Avec un long voyage à effectuer et un peu de temps de récupération et d'acclimatation, nécessaires pour aborder le tournoi continental de la meilleure des manières.

Dans le même sillage, et avec le silence radio qu'observe, depuis les changements apportés à sa tête, la cellule de communication de la FAF, les spéculations vont bon train à chaque fois. Et ce changement de plan du déplacement vers Douala en est un. Des informations ont circulé, ici et là, indiquant, en effet, que la cause du report de ce déplacement est la contamination de certains éléments par le Covid-19, citant, entre autres, le défenseur central Mehdi Tahrat, le milieu de terrain Harris Belkebla et le capitaine Riyad Mahrez. Et le fait que ladite cellule n'a ni confirmé ni infirmé cela, a accentué la polémique, d'autant plus que dans les photos postées sur les différents canaux de communication, les deux joueurs en question n'y figurent pas.

Et ce n'est pas la 1ère fois, faut-il le dire, que cette cellule procède par des actes de la sorte, puisque l'information n'arrive, généralement, que tardivement et, pis encore, avec des erreurs monumentales.

Cela devient récurrent depuis l'installation du nouveau responsable de communication et de marketing, ce qui ne sied pas avec le niveau qu'a réussi à atteindre, actuellement, l'équipe nationale version Djamel Belmadi. Les deux parties (EN et FAF) ne semblent pas ramer dans le même sens, puisqu'elles se trouvent sur deux chemins diamétralement opposés.