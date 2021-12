Les stades de football concernés par les matchs officiels de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue à Oran, lors de l'été 2022, ont fait l'objet d'une visite d'inspection de la part du délégué de la Fédération internationale de football (FIFA) Toufik Korichi, en vue de leur homologation. L'ancien DTN, désigné récemment par la FIFA au poste de son délégué technique pendant les JM, a visité les quatre stades concernés par le tournoi de football, lors du rendez-vous méditerranéen, a indiqué la même source. Il s'agit des stades Ahmed-Zabana, stade olympique de 40 000 places, stade de Sig et le stade municipal de Mers El Hadjadj. Hormis le stade Zabana, qui a bénéficié de quelques opérations de réaménagement, les autres sites sont nouvellement construits, a fait remarquer Amine Benarbia, représentant de la DJS d'Oran au sein du COJM. «Korichi s'est montré satisfait dans l'ensemble de la qualité des stades choisis pour accueillir le tournoi de football des JM. Il a certes émis quelques réserves, mais celles-ci sont plus d'ordre organisationnel que technique. Ces réserves devraient être d'ailleurs levées dans quelques semaines», a-t-il assuré. Le stade de 40 000 places relevant du complexe sportif d'Oran est pratiquement achevé, vu que sa réception est prévue dans les prochains jours, selon les engagements de la société réalisatrice. S'agissant du stade de Sig, relevant d'un nouveau complexe sportif de cette ville de la wilaya de Mascara, le taux d'avancement de ses travaux a atteint les 85%, selon la même source, citant le bureau d'étude chargé de ses travaux. Cette installation sportive d'une capacité d'accueil de 20 000 places fait l'objet, actuellement, d'une opération de rénovation de sa pelouse en gazon naturel qui devra être prête dans un délai d'un mois et demi, a précisé Benarbia. Ce n'est pas le cas pour le nouveau stade municipal de Mers El Hadjad d'une capacité d'accueil de 5 400 places et doté d'une pelouse synthétique qui est fin prêt pour accueillir les matchs officiels, de l'avis même du délégué de la FIFA, cité par le membre du COJM. Les demi-finales du tournoi de football, qui sera dédié aux sélections des moins de 18 ans, auront lieu aux stades Zabana et Sig, alors que la finale est prévue dans l'antre du premier stade cité, a encore informé la même source.