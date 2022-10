Le CS Constantine a conservé sa 1ère place au classement provisoire de la Ligue 1 algérienne de football en battant l'US Biskra (3-1), vendredi dernier, en ouverture de la 9e journée, également marquée par le retentissant succès du promu l'USM Khenchela contre le MC Alger (2-0) qui lui permet de se hisser à la 3e place, alors que le champion sortant, le CR Belouizdad reste au contact de leader, après sa large victoire contre le NC Magra (3-1). Les Sanafir l'ont emporté grâce à des réalisations signées Koukpo (15') et Abdelhafid (47'), au moment où Zeghnoun avait momentanément égalisé pour les Zibans à la 18'. Un précieux succès qui permet au CSC de rester leader provisoire, avec 17 points, soit avec deux longueurs d'avance sur le CR Belouizdad, qui reste dauphin, tout en ayant trois matchs en retard par rapport aux Sanafir. Le Chabab a attendu la dernière demi-heure pour s'imposer face au NC Magra, grâce à Mrezigue (63'), Iwuala (80') et Bouguerra, qui avait clôturé le festival en transformant un pénalty à la 90'+5, alors que Banouh avait sauvé l'honneur pour les visiteurs à la 88'. La bonne affaire du jour est à mettre à l'actif du nouveau promu, l'USM Khenchela, qui s'est hissé à la troisième marche du podium, a égalité avec le Chabab, après son importante victoire contre le MC Alger (2-0). Un succès assuré d'entrée de jeu, grâce à Omoyelé, qui avait ouvert le score dès la 5', avant que Bayazid ne corse l'addition à l'heure de jeu, permettant ainsi à son équipe de porter son capital à 15 points. Soit autant que le Chabab, mais avec trois matchs en plus, car le CRB n'en a joué que cinq jusqu'ici, en raison de sa participation à la Ligue des Champions africaine.

De bonnes performances qui contrastent avec le désarroi de l'USM Alger, tenue en échec à domicile par la JS Saoura (1-1), alors qu'il avait fait le plus dur, en menant au score. En effet, l'inévitable Mahious avait donné l'avantage aux Rouge et Noir dès la 19e minute de jeu, mais une grossière erreur du gardien usmiste a permis aux gars de Bechar de niveler la marque à la 67e, grâce à Amrane. Un semi-échec à domicile, qui relègue l'USMA à la 4e place du classement, avec 13 points, au moment où la JSS est 13e, avec huit points. De leur côté, le RC Arba et le Paradou AC ont effectué «des voyages réussis» ce vendredi, en ramenant un point chacun de son déplacement respectif contre l'ASO Chlef (1-1) et le MC El Bayadh (0-0). C'est Aliane qui avait donné l'avantage aux Chélifiens (15'), avant que Toumi n'égalise pour Ezzarga à la 56', alors que dans le duel entre le MCEB et les Pacisites, les deux lignes d'attaque sont restées muettes. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, car elles restent dans le ventre mou du classement général: respectivement 7e avec 11 points, et 12e avec 8 points, alors que le RCA et l'ASO sont respectivement

5e et 9e.