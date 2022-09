Le CS Constantine, vainqueur samedi à domicile du HB Chelghoum Laïd (2-0), a rejoint le CR Belouizdad et l'USM Alger en tête du classement du championnat d'Algérie de Ligue 1 professionnelle, alors que l'ASO Chlef et le Paradou AC se sont quittés sur un match nul (1-1), à l'occasion de la 3e journée entamée mardi. Dans un match joué à guichets fermés, les Constantinois ont engrangé les trois points de la victoire grâce aux réalisations de Khaldi (39') et Dib (90'+3), offrant ainsi une précieuse victoire aux siens. Une victoire qui permet à la ville de «Cirta» de se positionner en tête du classement (9 pts) aux côtés du CRB et l'USMA. Pour sa part, le HB Chelghoum Laïd, reste scotché au 12e rang en compagnie du NC Magra et le MC Oran avec un seul (1) point. Dans le deuxième match au programme samedi, l'ASO Chlef et le Paradou AC se sont neutralisés (1-1), un score qui n'arrange personne. Les visiteurs ont ouvert le score par Bouzida (67'), et les locaux ont remis les pendules à l'heure par Kacem (71' sp). L'ASO occupe désormais la 6e position (5 pts), alors que le PAC rejoint le RCA à la 7e place (4 pts). Le dernier match de cette troisième journée, a vu la JS Saoura aller ramener le point du match nul (0-0) chez l'US Biskra. Pour rappel, la 3e journée avait débuté mardi avec le déroulement de deux matchs: USM Alger- JSK(1-0) et CR Belouizdad - MC Oran (2-0). Deux rencontres avancées pour permettre aux Belouizdadis et Canaris de disputer le 1er tour préliminaire aller de la Ligue des Champions de la CAF. Cette journée s'est poursuivie vendredi avec le déroulement de trois matchs. Au stade des frères Bouchlik à Magra, l'ES Sétif s'est imposée contre le NCM grâce à son attaquant le Nigérian Godwin Tchika dans le temps additionnel de la première mi-temps (45'+). À la faveur de ce succès, l'ESS s'installe au 4e rang du classement général avec 7 points au compteur, alors que le NCM stagne à la 12e place (1 pt) aux côtés du HBC Laïd et le MC Oran. De son côté, le MCA a poursuivi sa mauvaise passe en enregistrant un deuxième nul de suite devant le RC Arba 0-0. Un résultat de parité qui n'arrange pas les affaires du MC Alger désormais 10e au classement (2 pts) avec l'US Biskra, tandis que le RCA se hisse à la 7e place (4 pts) à égalité de points avec le PAC (4 pts). Pour sa part, le MC El Bayadh, nouveau promu en Ligue 1 de football, a réalisé la bonne affaire de la journée en s'imposant contre l'autre promu l'USM Khenchela (2-0). Une précieuse victoire qui permet aux représentants d'El Bayadh de rejoindre la 5e position du classement (6 pts). En revanche, l'USM Khenchela (0 pt) concède une troisième défaite de suite et occupe la dernière position du classement avec la JS Kabylie.