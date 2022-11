Le CS Constantine, vainqueur petitement mercredi à domicile face au NC Magra (1-0), a conservé sa place de leader de la Ligue 1 Mobilis de football, alors que l'ES Sétif a rejoint pour la première fois le podium, grâce à son succès en déplacement contre le Paradou AC (3-1), à l'occasion de la première partie de la 11e journée du championnat. Grâce à un but de Lakdjaâ en seconde période (50e), le CSC a enchaîné une deuxième victoire de rang, après celle décrochée samedi à Larba (2-1), qui lui permet de garder les commandes. De son côté, le NCM qui espérait revenir avec un résultat probant de Constantine, histoire de confirmer son dernier succès face à l'ASO Chlef (4-2), est retombé dans ses travers et reste scotché dans le ventre mou du classement. Le CR Belouizdad, triple tenant du titre, a réalisé une excellente opération en allant s'imposer à Relizane devant l'ASO Chlef (1-0), grâce à son attaquant nigérian Anayo Iwuala (73e), et préserve du coup sa position de dauphin et son invincibilité, avec en plus trois matchs en retard. Rien ne va plus en revanche chez les Chélifiens, qui font du surplace, et concèdent pour l'occasion leur première défaite à domicile depuis le début de la saison.

Après un début de saison difficile, l'ES Sétif semble retrouver des couleurs, en témoigne la victoire nette et sans bavure remportée à Alger face au Paradou AC (3-1), grâce notamment à un doublé de Kendouci qui conforte sa position du meilleur buteur de la Ligue 1 avec 7 réalisations.

Un succès précieux qui permet aux Sétifiens de se hisser à la troisième place pour la première fois depuis le début de l'exercice. Le Paradou AC, premier non relégable (14e), devra se remettre en question pour éviter de sombrer dans la crise, d'autant qu'il s'agit de la troisième défaite de rang pour les joueurs de l'entraîneur portugais Francisco Chalo, désormais dans une position inconfortable. Du côté de l'Est, le MC Alger s'en est remis à son attaquant providentiel Kheïreddine Merzougui, pour débloquer la situation dans le temps additionnel (90e+2) face à la lanterne rouge le HB Chelghoum-Laïd, et décrocher une victoire importance dans la course pour le titre.

Le HBCL, qui a résisté aux assauts des Algérois, a fini par céder et concède une dixième défaite (sur onze matchs joués, NDLR), qui complique davantage son avenir parmi l'élite. La deuxième partie des rencontres de cette 11e journée se jouera samedi, et sera marquée par l'affiche entre la JS Kabylie et la JS Saoura, alors que le match USM Alger - RC Arba est reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement du club algérois en coupe de la Confédération africaine de la CAF.