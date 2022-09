Le CS Constantine tentera, aujourd'hui, de s'imposer à domicile face au MC Oran, en match de la 5e journée du championnat de la Ligue 1 de football, afin de prendre seul les commandes du classement, après le report du match du coleader, USM Alger, contre Paradou AC et celui du CR Belouizdad face au MC Alger. La formation de Constantine, leader du championnat conjointement avec l'USM Alger (12 points en 4 matchs), aura en effet l'opportunité de s'installer seul aux commandes, en accueillant une équipe du MCO qui bat de l'aile depuis le début de la compétition, avec seulement 2 points en 4 rencontres. La rencontre USMA-Paradou AC et le derby algérois CRB - MCA ont été reportés à une date ultérieure, en raison de la convocation de plus de 3 joueurs par équipes pour le stage de la sélection nationale A' en vue des deux confrontations amicales contre le Nigeria (23 septembre au stade Hamlaoui de Constantine) et le Soudan A' (29 septembre au stade Miloud-Hadefi d'Oran). Les deux poursuivants des leaders, l'ES Sétif (4e avec 7 points en 3 matchs) et la JS Saoura (4e avec 7 points en 4 matchs) auront pour mission, aujourd'hui, de réaliser une bonne performance pour s'approcher davantage du groupe de tête, même si la mission ne sera pas aisée, en déplacement, respectivement à Chlef contre l'ASO et à Magra contre le NCM. En effet, l'ASO, revenue avec un nul d'Oran contre le MCO (0-0), fera tout pour damer le pion aux Sétifiens, tout comme le NC Magra qui va chercher, face à la JSS, à réaliser sa première victoire de la saison. La JS Kabylie, auréolée de sa qualification pour le 2e tour préliminaire et forte de sa première victoire de la saison, aura à coeur de confirmer son réveil, même si son déplacement à El Bayadh ne sera pas une sinécure face au MCEB qui voudra se racheter après sa dernière défaite à Biskra (1-0) lors de la journée précédente. La 5e journée sera également marquée par une rencontre qui s'annonce passionnante et équilibrée entre le RC Arba (10e/4pts) et l'US Biskra (6e /6pts). De son côté, le HB Chelghoum Laïd (1 point en 4 matchs) qui reste sur une défaite à domicile contre l'USM Alger (1-3) aura probablement du mal à se ressaisir, puisqu'il est appelé à se rendre chez l'USM Khenchela (0 pt en 3 matchs) et dont le match de la précédente journée contre la JSK, avait été reporté pour permettre à cette dernière de disputer son match de Ligue des Champions.