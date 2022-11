Le Club sportif amateur (CSA) actionnaire majoritaire de la Société sportive par actions (SSPA) Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) a décidé, lundi, de céder 80% de ses actions à l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, a indiqué le président du CSA-JSK, Djafar Aït Mouloud. S'exprimant en marge d'une assemblée générale extraordinaire, tenue, lundi après-midi au siège du club phare de la Kabylie, Aït Mouloud a annoncé qu'à l'issue de cette assemblée, qui a réuni les deux tiers des membres du CSA, il a été décidé de céder 80% des actions du Club amateur à l'opérateur Mobilis. Il s'agit d'une «décision importante et historique dans l'histoire de la JSK qui va insuffler une nouvelle dynamique au club», a-t-il dit, soulignant que «Mobilis va venir en force et apporter sa technologie et son savoir-faire ainsi que des projets d'investissement importants pour la région». Le président du CSA a ajouté: «Nous espérons que suite à cette décision, la JSK retrouvera sa place et jouera encore les premiers rôles.» À noter que la tenue de cette AGE intervient après des rencontres entre les dirigeants de la JSK et ceux de l'opérateur Mobilis, où un accord sur la cession d'une partie des actions du CSA au profit de Mobilis a été trouvé. Les trois parties présentes avaient signé un accord de confidentialité, concernant cette rencontre.