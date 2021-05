C'est demain que la JS Kabylie croisera le fer avec le CS Sfax (Tunisie) sur le terrain de ce dernier dans une rencontre difficile comptant pour les quarts de finale (aller) de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). La confrontation attendue au stade de la ville de Sfax à 17h sera très difficile pour les deux antagonistes, qui devront réaliser un bon résultat avant le match retour prévu à Tizi Ouzou. Les Canaris, qui iront à Sfax avec un sentiment de frustration après avoir raté leur dernière sortie à domicile face au MC Oran (0-1) devront puiser dans leur moral pour trouver de l'énergie, eux qui comptaient entamer cette phase avec une série de matchs sans défaite depuis la phase des groupes de cette prestigieuse coupe africaine. Mais, comme l'imprévu en football fait partie de la réalité, les camarades de Hamroun ont concédé une défaite sur leur terrain face aux Oranais qui s'approprient, ainsi, le fauteuil de leader. Bon gré mal gré, les Canaris sont depuis, hier, en Tunisie pour ramener un bon résultat en attendant le match retour le 25 du mois courant. Les protégés de Denis Lavagne seront libérés lors du match retour s'ils parviennent à faire au moins un match nul demain. Mais, cette éventualité ne semble point être à l'ordre du jour des locaux qui comptent réaliser le meilleur score possible chez eux avant de devoir venir à Tizi Ouzou. En tout état de cause, Lavagne qui commentait la défaite face au MCO restait très confiant en ses poulains. Pour lui, même s'il aurait aimé partir en Tunisie sur une victoire, il n'en demeure pas moins que les deux compétitions sont très différentes. Ce mauvais résultat, ajoute-t-il, n'est pas pour influer sur le mental des joueurs, décidés à arracher un bon résultat demain. Les joueurs, de leur côté, affirment qu'ils sont prêts à aller au charbon afin de faire un bon résultat en attendant le match retour. De toute évidence, les supporters qui espèrent voir leur équipe passer cette étape en se qualifiant en demi-finale n'ont pas omis de rappeler sur les réseaux sociaux que l'objectif de la JSK est déjà atteint, car Mellal n'a promis qu'un retour sur la scène africaine après une absence qui a duré plusieurs années. Ce qui, toutefois, ne veut pas dire, pour eux, que la qualification vers les prochains tours de cette coupe sera une joie de trop. Bien au contraire, après la belle prestation de la phase des groupes, les Jaune et Vert ont le droit d'oser regarder plus loin. Et pourquoi pas une finale. En effet, avant leur départ en Tunisie, ils ont été soumis à d'intenses séances d'entraînement en vue de la rencontre de demain. Lavagne a procédé aux derniers réglages en mettant l'accent sur le côté physique, qui sera très demandé lors de cette rencontre.