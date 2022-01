La 14e journée de Ligue 1, disputée vendredi, a été marquée par un statu quo en tête du classement général, après la victoire du CR Belouizdad et de ses deux premiers poursuivants, le MC Alger et la JS Saoura, au moment où l'USM Alger est passée de très peu à côté d'une victoire en déplacement contre le CS Constantine (1-1). Le MC Alger et la JS Saoura ont battu respectivement l'HB Chelghoum Laïd (1-0) et l'Olympique Médéa (0-3), portant leur capital-points à 27 unités, soit à trois longueurs du leader CR Belouizdad, qui lui, a dominé le MC Oran (3-0) au stade du 20-Août 1955. Le MCA s'est imposé grâce à un pénalty de Samy Frioui à la 33', alors que Bellatrèche (72'), et surtout Hamidi, auteur d'un doublé aux 30' et 49' ont permis à la JSS de l'emporter chez l'OM. De son côté, le double champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad a dominé le MC Oran grâce à Bourdim (30'), Dadache (71') et Khalfallah (89'), conservant par la même occasion sa 1ère place au classement général. Autre bonne opération réalisée vendredi, celle de la JS Kabylie, ayant réussi à ramener une courte mais précieuse victoire de son déplacement chez la lanterne rouge, le WA Tlemcen (0-1). Un succès assuré dès la 28' minute de jeu, par Bensayah, et qui permet aux Canaris de se hisser à la 5e place du classement général, avec 24 points, tout en ayant 2 matchs en retard. De son côté, le WAT reste dangereusement scotché à la dernière place du classement, avec seulement six unités au compteur, et compte désormais cinq longueurs de retard sur l'avant- dernier, l'ASO Chlef, qui, lui, s'est incliné (2-0) chez le NC Magra pour le compte de cette 14e journée. La mauvaise opération de la journée est à mettre à l'actif du CS Constantine accroché à domicile par l'USM Alger (1-1). Les Sanafir ont attendu le temps additionnel pour égaliser grâce à l'ancien Belouizdadi, Koukpo(90+4). Les Algérois qui restaient sur deux résultats positifs ont ouvert la marque par Zouari à l'heure de jeu, mais ont fini par céder en fin de partie contre un adversaire pourtant réduit à 10. De son côté, le NAHD s'est incliné au bout du temps additionnel face au RC Relizane après avoir longtemps mené au score sur une réalisation de Hamdaoui (11e). Mais le RCR y a cru jusqu'au bout, et a réussi à égaliser grâce à Si-Ammar (35'), avant d'arracher la victoire par l'intermédiaire de Balegh (90'+4). Enfin, le Paradou AC qui restait sur trois défaites de rang, a renoué avec le succès en disposant de l'US Biskra, grâce à son buteur-maison Bouzok, ayant inscrit l'unique but de la rencontre à la (64'), alors que l'Entente de Sétif s'est assez facilement imposée devant le RC Arba (3-1), grâce notamment à Khouthir-Ziti (24'), Bekrar (45'+3) et Kendouci (70'), alors que Boubakour a sauvé l'honneur pour les visiteurs à la 49'. Un important succès, qui permet à l'Aigle noir de rester 4e, avec 26 points, alors que le RCA n'est que 13e, avec 13 unités au compteur. De son côté, le PAC partage la 5e place avec la JSK et le CSC (24 pts).