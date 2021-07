La course au titre de champion d'Algérie est relancée de plus belle, après les matchs de la 29e journée, disputée jeudi dernier. Le grand gagnant de cette journée n'a été autre que le CR Belouizdad, qui est allé s'imposer chez l'USM Bel Abbès (2-0) sur un doublé de son «prince» Sayoud. Entre-temps, le leader, l'ES Sétif, a été corrigé par l'O Médéa (1-3), au moment où la JS Saoura, dauphin jusque-là, est allée s'incliner sur la plus petite des marges chez le CS Constantine. Avec ces trois résultats, le CRB prend seul la deuxième place à trois points du leader sétifien, et autant d'unité en avance par rapport aux Sudistes. Mais ce n'est pas tout, puisque les Belouizdadis ont un match en retard à disputer à domicile face à la JS Kabylie. La donne commence, donc, à changer avant le choc au sommet, jeudi prochain à 21h, mettant aux prises le leader à son dauphin au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, dans le cadre de la 30e journée. Le résultat de cette rencontre est d'importance capitale. Les Belouizdadis, qui cherchent à conserver leur acquis de la saison dernière, se relancent et croient dur comme fer en leurs chances d'y parvenir. L'entraîneur Zoran Manojlovic, vivement critiqué au début de sa mission, après les éliminations en coupe de la Ligue face au NC Magra et en Champions League face à l'ES Tunis, a appris à connaître ses joueurs et mieux les utiliser, en témoignent la série de matchs sans défaite, mais aussi et surtout la manière avec laquelle l'équipe gagne. Les joueurs sont pleinement concentrés sur leur travail et veulent, vaille que vaille, ravir leurs supporters en fin de saison. Et cela semble être complètement le contraire pour les Sétifiens, avec des joueurs qui montent un bras de fer avec leurs dirigeants, en raison de la non-régularisation de leur situation financière, et un entraîneur, Nabil El Kouki, qui n'arrive plus à tenir le coup. Les gars des Hauts-Plateaux sont condamnés à réagir dès jeudi prochain et reprendre l'avantage, histoire de parer à toute mauvaise nouvelle par la suite. Sachant que même les gars de la JSS, qui reçoivent jeudi le MC Oran, ne veulent pas lâcher prise et envisagent de jouer à fond leurs chances. Les 10 dernières journées avant de clore cette «interminable saison», s'annoncent des plus chauds.