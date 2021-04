C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les joueurs avec une forte mentalité et personnalité. Vendredi soir, au stade du 5-Juillet, le chevronné attaquant du CR Belouizdad, Ahmed Gasmi, l'a prouvé. Il a été, de loin, le principal artisan de la victoire, ô combien importante, de son équipe face aux Congolais du TP Mazembe (2-0), dans le cadre de la 5e journée de la phase des poules de la Champions League africaine.

Grâce à ce succès, son premier dans ce tour, le cham-pion d'Algérie en titre passe à la seconde place du groupe avec 6 points, derrière les Sud-Africains de Mamelodi Sudonwns, déjà qualifié. Au prochain match, qui opposera ces deux équipes le 9 du mois en cours à Pretoria, les Algériens valideront, en cas de victoire, leur billet pour les quarts de finale de cette compétition. Les Soudanais d'Al Hillal, tenus en échec par les Sud-Africains vendredi dernier (0-0), occupent la troisième place avec 3 points.

En cas d'égalité de points avec le CRB, Al Hillal aura l'avantage du goal-average particulier (1-1 à Alger et 0-0 à Khartoum). Face au TPM, le Chabab, et malgré sa victoire, n'a pas eu un rendement rassurant. Autrement dit, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu pour une équipe algéroise en perte de vitesse depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues. Cela avait précipité le départ de l'entraîneur Franck Dumas, remplacé en cette soirée du vendredi par son désormais ex-adjoint, Slimani Rahou.

Celui-ci, dont il s'agit du dernier match au sein du staff technique algérois, estime avoir rempli sa mission avant de sortir par «la grande porte». Faisant face à des absences à la pelle, et non des moindres, Rahou a joué la prudence en première période, avant de lancer, au retour des vestiaires, ses

cartes gagnantes. Celles-ci se nomment: Hocine Selmi, Amir Sayoud, Youcef Bechou et Ahmed Gasmi. Le premier a donné plus de vivacité au secteur offensif, avant que les deux autres joueurs (Sayoud et Bechou, Ndlr) ne secouent les filets du gardien congolais (84', 86') sur deux passes lumineuses de Gasmi.

À 37 ans, ce dernier a répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs et à ceux qui réclamaient sa libération lors de ce mercato d'hiver.

Il a lancé, aussi, un message indirect à son ancien coach, Dumas, qui lui préférait des joueurs moins efficaces. Le natif de Skikda, aussi expérimenté soit-il, a su débloquer la situation avec deux offrandes qui relancent son équipe dans la course et remettent du calme en la demeure, après des jours mouvementés. Cette victoire a même changé le discours du président du club, Charef-Eddine Amara. Après s'être attaqué à certains supporters en les qualifiant d'«excités», le P-DG du Groupe Madar-Holding a pris le micro de l'ENTV au coup de sifflet final du controversé arbitre Mahmoud El Banna pour tenir un nouveau discours: «Nous n'avons jamais douté de notre équipe. Il y avait une période de passage à vide, qui a peut-être duré plus qu'il ne fallait, mais voilà que les choses rentrent dans l'ordre. Nous n'avons jamais abandonné notre projet, dans lequel nos supporters sont associés.» Avec la présence de Hocine Yahi à ses côtés, en tant que directeur sportif, Amara peut se targuer d'avoir pu dégager toute la pression qui pesait sur lui, ces derniers jours. Même le message de Yahi en direction des supporters a eu le mérite de calmer les esprits. «Le CRB c'est ma vie. Tant que je suis ici, les supporters, dont je fais partie, doivent être rassurés.

Je suis sur la même longueur d'onde qu'eux, en défendant crânement les couleurs de notre Chabab et ne tolérant aucun dépassement qui risque de nuire à sa réputation», a-t-il fait savoir. Voilà, donc, le groupe qui retrouve le calme et la sérénité, en attendant une confirmation, vendredi prochain, à Pretoria, avec un retour au pays et le sésame des quarts en mains.