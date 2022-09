Le Chabab de Belouizdad continue de gagner sans pour autant arriver à convaincre en matière de jeu. Représentant de l'Algérie en Ligue des Champions africaine, le club de la capitale a réussi à se qualifier au 2e tour préliminaire de la compétition en prenant le meilleur sur Sierra-Léonais de Bo Rangers FC (3-0), en match retour du premier tour, disputé au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Au match aller disputé à Monrovia, au Liberia, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le score final de la rencontre de samedi dernier ne reflète pas sa physionomie. Le triple champion d'Algérie en titre a éprouvé toutes les peines pour valider son billet. Ils ont joué de malchance et buté, surtout, sur un gardien adverse des grands soirs. Ce dernier a mis le doute dans le camp belouizdadi en multipliant les arrêts décisifs face à Bakir, Draoui et Laouafi. L'ouverture du score par Keddad à la demi-heure de jeu a permis aux Algériens de chasser quelque peu le doute et rentrer aux vestiaires avec un léger avantage. En seconde période, on s'attendait à ce que le coach du Chabab, Nabil El Kouki, apporte des changements sur son effectif, mais aussi et surtout sur son système de jeu. Seulement, ces changements ont tardé puisque le premier n'a été fait qu'à la 75e minute avec l'entrée en jeu de Wemba. Les deux autres changements, à savoir l'incorporation de Hamidi et Bourdim ne s'est fait que 4 minutes avant le coup de sifflet final de la partie. Fort heureusement que Aribi a surgi dans les ultimes minutes pour signer un doublé et permettre à son équipe de l'emporter sur ce score de 3 buts à 0. Les supporters du Chabab ont savouré cette qualification de leur équipe au prochain tour, mais, en parallèle, critiqué la manière de jouer de leur équipe ainsi que les choix de l'entraîneur. Même les joueurs le reconnaissent, en témoignent les propos du capitaine Sofiane Bouchar: «Très heureux de cette qualification qui n'a pas été facile, faut-il le reconnaître. Ils nous reste encore un grand travail à faire pour améliorer notre jeu.» Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'El Kouki subit ce genre de critiques, puisque cela est le cas depuis l'entame de la saison. Et le concerné ne semble pas se soucier dans ses déclarations par rapport à cet aspect, même s'il le pense au fond de lui-même. À chaque déclaration, d'ailleurs, il affirme que le plus important en début de saison est de gagner, estimant que le jeu évoluera au fur et à mesure. Ces déclarations ne semblent pas convaincre les supporters. La preuve, la série de critiques lancée par les inconditionnels des Rouge et Blanc sur la page officielle de leur club à l'issue de la rencontre de samedi dernier. Le plus important est réalisé, certes, mais il faut dire que le responsable technique du Chabab se trouve encore sous pression.