Le triple tenant du titre de champion d'Algérie, le CR Belouizdad, a entamé, de la meilleure des manières sa quête à sa propre succession pour la quatrième fois consécutive. Les Rouge et Blanc de la capitale ont atomisé, vendredi dernier au stade du 20-Août d'Alger, le HB Chelghoum-Laïd (4-1), pour le compte de la première journée inaugurale. Les Rouge et Blanc ont débloqué la situation d'entrée de jeu, puisque leur avant-centre Aribi a trouvé le chemin des filets dès la sixième minute, en transformant un penalty (1-0), avant de revenir à la charge, juste avant la fin de la première mi-temps pour s'offrir un doublé (42'). Au retour des vestiaires, le Chabab a poursuivi sa domination et a vu ses efforts récompensés par un troisième but, signé Belkheir à la 71', avant que Zouad ne sauve l'honneur pour les visiteurs à la 83'. Pour les protégés de Nabil El Kouki, peu importait si leurs homologues allaient se déplacer à Alger avec l'équipe première ou pas. Le plus important était, pour eux, de gagner, ce qui a été finalement fait. Malgré la victoire de son équipe sur ce score fleuve, l'entraîneur belouizdadi n'était pas satisfait du rendement des siens. Il savoure la victoire, certes, mais pas par le rendement. Ses déclarations à l'issue de cette rencontre en ont la parfaite illustration. «Pour ne rien vous cacher, le rendement ne m'a pas convaincu, même s'il s'agit de la première rencontre de la saison, jouée sous une chaleur suffocante. Nous allons essayer de corriger rapidement certaines lacunes et afficher un meilleur visage lors de la prochaine sortie face au Paradou AC», a déclaré le technicien tunisien. Pour ce match, El Kouki a opté pour un système de jeu en 4-4-2 classique. Cela a permis à ses joueurs de dominer la majeure partie du terrain et fermer tous les espaces devant leurs adversaires du jour. Il est vrai que le score est déjà lourd pour une première rencontre de la saison, mais il n'en demeure pas moins qu'il aurait pu être encore plus lourd, n'étaient-ce ces balles perdues en attaque et le fait que certains joueurs n'ont pu retrouver, à cette occasion, leur rythme de croisière. Et même s'il y avait des points positifs dans cette rencontre, cela n'empêche pas de soulever des carences à régler, comme cette prestation loin du compte de Saâdi, les balles perdues de Mrezigue ou encore l'excès d'engagement physique et énervement de Keddad. Dans les autres rencontres, le CS Constantine et le RC Arba ont également fait parler la poudre, en réussissant, l'un comme l'autre, à passer trois buts à leurs adversaires du jour. Les Sanafir ont dominé le nouveau promu l'USM Khenchela grâce aux réalisations de Dib (25'), Koupkou (61') et Khaldi (70'), alors que le RCA s'en est remis au trio Kessili (45'+2), Tayeb (62') et Toumi (83') pour renverser les Hamraoua, qui avaient ouvert le score à la 18' par Bouguettaya. Ce dernier aurait même pu s'offrir un doublé, en changeant peut-être l'issue de cette rencontre, sur pénalty, au début de la seconde période, mais Chouih, le gardien vétéran du RCA était à la parade. Enfin, la JS Kabylie a tenu bon pendant pratiquement tout le match, avant de s'écrouler à la 86' sur un but assassin du Tunisien Djendoubi, qui a offert une courte mais précieuse victoire aux locaux (1-0).