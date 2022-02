Le représentant algérien en Ligue des Champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad s'est imposé devant son homologue botswanais Jwaneng Galaxy par (2-1), (mi-temps (0-0) en match comptant pour la 3e journée du groupe C de la phase des poules, disputé samedi à Francistown. Les deux buts du CRB ont été inscrits par le remplaçant Kheireddine Merzougui (77e et 90e +3) alors que les locaux ont marqué par G. Baruti (85e). C'est la première victoire du CRB dans cette phase de poules, après 2 nuls décrochés respectivement devant l'ES Sahel (0-0) et l'ES Tunis (1-1). L'autre match du groupe C, disputé un peu plus tôt à Tunis, a vu les deux clubs tunisiens, l'ES Tunis et l'ES Sahel se séparer sur un score de parité (0-0). À l'issue de cette journée, le CRB rejoint l'ES Tunis en tête du groupe C avec un total de 5 points, devant l'ES Sahel (3e - 3 pts), et Jwaneng Gaklaxy (4e - 1 pt). Lors de la 4e journée prévue les 11 et 12 mars, les Belouizdadis évolueront à Alger, devant le même adversaire Jwaneng Galaxy. Le coach du Chabab, Marcos Paqueta, était aux anges au coup de sifflet final de l'arbitre camerounais, samedi dernier. Dans sa déclaration d'après match, il a tenu à rendre hommage à ses joueurs, qui ont cru en leurs chances jusqu'au dernier souffle. «En football, un match se joue jusqu'à la dernière seconde. Mes joueurs ont cru en leurs chances et continué à les défendre jusqu'à ce que ce but révélateur soit venu. Nous allons, maintenant reprendre le championnat pour défendre notre place de leader, avant de penser à la Champions League et au meilleur moyen qui va nous permettre de passer en quarts de finale», a déclaré le responsable technique des Rouge et Blanc. L'autre représentant algérien dans cette compétition, l'ES Sétif s'est inclinée, ce samedi, à Durban, face à son homologue sud-africain AmaZulu FC (1-0). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient aux quarts de finale.