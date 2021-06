Le CR Belouizdad, large vainqueur, mardi, devant la JSM Skikda (6-0) pour le compte de la mise à jour du calendrier du cham-pionnat de Ligue 1 de football, se hisse à la 4e place du classement, alors que le MC Alger et l'O Médéa ont fait match nul (0-0) et restent dans le ventre mou du classement. Les Belouizdadis ont étrillé les Skikdis grâce aux buts de Selmi (17e), Khelfallah (32e+33e), Merzougui (42e), Sayoud (43e), et Tabti (64e). À la faveur de cette large victoire en déplacement, le CRB (43 pts) revient à un point du MC Oran, tout en comptant encore un match en retard face à la JS Kabylie (5e - 41 pts). De son côté le JSMS (17 pts) occupe l'avant-dernière place du classement. Dans l'autre match de mise à jour de la 21e journée, l'Olympique Médéa et le MC Alger se sont neutralisés (1-1). Les deux buts de la rencontre ont été inscrits en deuxième mi-temps. C'est d'abord Frioui (69e) qui a ouvert le score pour le MCA, avant que Dadache (73e) n'égalise pour l'OM. Avec ce match nul, l'OM occupe le 7e rang du classement avec 37 points, soit une unité de mieux que le MCA (8e - 36 pts). Le MC Alger compte encore un match en retard face au Paradou AC. La 25e journée du championnat de Ligue 1 est prévue, jeudi et dimanche prochains, selon le programme de la Ligue de football professionnel.