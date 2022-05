Le CR Belouizdad poursuit son avancée vers un troisième titre consécutif, après sa large victoire (8-0) chez le RC Relizane, remportée vendredi, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. L'ogre belouizadi a évité, en effet, de faire la fine bouche face au modeste RCR, avant-dernier et déjà relégué, en marquant un très grand nombre de buts, dont des doublés de Merzougui, Bousseliou et Belkhither. Pour sa part, l'USM Alger a enchaîné une quatrième victoire consécutive, en allant s'imposer (1-0) chez le voisin Paradou AC, qui avait déjà été dominé (2-1) à l'aller, et se hisse par la même occasion à la quatrième place du classement général, avec désormais 51 unités et un match en retard, alors que son adversaire du jour, auquel les derbies algérois n'ont pas du tout réussi cette saison, glisse au cinquième rang (50 pts). Une des principales mauvaises affaires du jour a probablement été celle de l'Olympique de Médéa, qui a pratiquement mis un deuxième pied en Ligue 2 amateur, après son nul inattendu à domicile contre l'US Biskra (1-1). La situation aurait même pu être beaucoup plus catastrophique au stade Imam Lyès, car ce sont les visiteurs qui avaient ouvert la marque par Ounas à la 12', et il a fallu attendre la 53' pour voir l'OM égaliser, grâce à un penalty de Baâli. Un faux pas aux conséquences dramatiques, car l'OM reste premier club reléguable, avec quatre longueurs de retard sur le NC Magra, le premier club non concerné par la descente en Ligue 2, alors qu'il ne reste plus que deux journées avant la tombée de rideau. Certes, mathématiquement, il y a encore un petit espoir de sauvetage, mais sachant que l'OM aura deux matchs difficiles dans cette dernière ligne droite du parcours, dont un périlleux déplacement chez l'USM Alger, qui tente de décrocher une qualification pour une joute continentale, la mission semble compromise. À l'inverse, le RC Arba a réussi une très bonne opération en assurant son maintien, après la précieuse victoire en déplacement chez le NA Hussein Dey (1-0), et qui fut assurée par Boubakour (55'). En effet, avec 42 points, les Bleu et Blanc sont désormais assurés de faire partie de l'élite l'an prochain, car même en perdant leurs deux derniers matchs, ils auront toujours une longueur d'avance sur le quatrième et dernier candidat concerné par la relégation, tout en supposant que ce dernier ait remporté ses deux prochains matchs. Donc, en ce qui concerne le RCA, c'est déjà dans la poche, en attendant l'HB Chelghoum Laïd, le MC Oran et le NC Magra, les trois autres principaux candidats au maintien, qui se sont tous contentés d'un résultat nul au cours de cette 32e journée. Le HBCL est allé grignoter son point chez le CS Constantine, où il a fait un bon (3-3), alors que NCM et le MCO se sont neutralisés (0-0) dans le duel direct qui les a opposés au stade de Magra. Les péripéties de cette 32e journée se clôtureront, aujourd'hui, avec le déroulement des deux dernières rencontres inscrites à son programme, à savoir: WA Tlemcen - ASO Chlef et ES Sétif - JS Saoura.

R. S.