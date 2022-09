Les yeux des Belouizdadis seront rivés, ce soir, vers le stade du 8-Mai 1945 de Sétif. l'enceinte de la ville des Hauts-Plateaux sera le théâtre du match retour du tour préliminaire de la Champions League, devant opposer le CR Belouizdad au représentant de la Sierra Leone, le BO Rangers FC, à partir de 19h30. Au match aller, joué à Monrovia, au Liberia, les deux antagonistes s'étaient quittés sur un score nul et vierge (0-0). Ce soir, la donne va certainement changer. L'entraîneur Nabil El Kouki se trouve dans une autre position puisqu'il dispose maintenant de plusieurs éléments d'information qui vont lui permettre de mettre en place un schéma tactique lequel sera basé essentiellement sur l'offensive et prendre, ainsi, le meilleur sur son adversaire. Le driver des Rouge et Blanc de la capitale veut frapper fort d'entrée de jeu, en espérant que ses joueurs trouvent la faille dès les premières minutes pour mettre leurs adversaires dans le doute. Cela va permettre aussi de se protéger et gérer la suite de la rencontre en économisant de l'énergie. Durant les séances d'entraînement qui ont précédé cette rencontre, le responsable technique du club algérien a tenté de régler certaines lacunes constatées lors du premier match. Avec la présence massive des supporters dans les gradins du stade de la ville des Hauts-Plateaux, il devient primordial pour les Belouizdadis de convaincre en matière de jeu. Il faut dire que malgré les résultats enregistrés jusque-là, avec 3 victoires en championnat et un match nul en Ligue des Champions, les coéquipiers du capitaine Bouchar n'arrivent toujours pas à convaincre leurs inconditionnels sur le plan du jeu. L'entraîneur avait indiqué qu'il faudra attendre le 5e match de la saison pour voir le vrai visage de l'équipe. Et ce cinquième match sera celui de ce soir. Cela dit, le coach et ses joueurs sont dos au mur, étant obligés de l'emporter avec l'art et la manière et assurer une qualification pour le prochain tour de la prestigieuse compétition continentale. Pour la rencontre de ce soir, la Confédération africaine de football a désigné un trio d'arbitrage libyen. L'arbitre principal sera Abdelbassat Tahar, assisté par ses deux compatriotes Bassat Seif Ennasr et Ibrahim Ali Hocine. Les deux antagonistes croisent les doigts et espèrent un arbitrage à la hauteur des attentes.