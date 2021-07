A la faveur de sa victoire, à domicile face au NC Magra (1-0), et à la suite de la défaite de l’ES Sétif en déplacement face à l’AS Aïn M’lila (1-2), le CR Belouizdad occupe, seul, la première place au classement de la Ligue 1 et ce, à l’issue de la 33e journée, disputée vendredi. Cela s’est passé au moment où, au bas du tableau, c’est le statun quo et il faut attendre les derniers matchs pour connaître les 4 clubs devant quitter l’élite.

A Alger, le NC Magra, qui joue pour éviter la relégation, a posé beaucoup de problèmes au Chabab avant de céder dans le temps additionnel de la partie. Le match a été très disputé de part et d’autre et c’est finalement sur un but signé Nessakh, à la suite d’un corner bien botté par Aiboud, que le CRB a marqué l’unique but de la partie qui lui permet d’occuper seul la place de leader.

Le coach du CRB, Zoran Manojlovic, reconnaît à la fin du match que « ça n’a pas été facile ». Par contre, l’entraîneur de Magra, Aziz Abbès, a accusé l’arbitre Bouteraa en estimant qu’il « a faussé la partie ». Quelques minutes plus tard, et face à l’AS Aïn M’lila, l’Entente de Sétif s’est bien battue sur le terrain, avant de s’avouer vaincue à la suite d’un deuxième but signé Debbih dans le dernier quart d’heure. Djabout a ouvert la marque pour l’ASAM (9’) avant que Laribi n’égalise à la 35’. De retour des vestiaires, Debbih inscrit le deuxième but pour Aïn M’lila à la 75’ pour offrir la victoire à son actuelle équipe contre son ancienne…

Suite à cette défaite et à la faveur de la victoire du CRB, ce dernier occupe donc la première place avec un total de 63 points, à 2 points seulement de son dauphin, l’ESS.

Et toujours en haut du tableau, la JS Saoura a raté l’occasion de rejoindre l’ESS à la deuxième place, et ce, à la suite de son semi-échec face à la coriace équipe de l’ASO, à Béchar. Les deux buts de la JS Saoura ont été marqués par Saâd (67’) et Amrane (86’) alors que les deux buts de l’ASO ont été inscrits par Dahmani (80’) et Bouguettaya (90’).

Au stade Omar-Hamadi à Bologhine, l’USM Alger a eu beaucoup de difficultés avant de venir à bout d’une très accrocheuse formation de l’US Biskra. D’ailleurs, c’est Mokhtar qui a ouvert la marque pour les visiteurs (24’). Et il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir l’USMA revenir à la marque, avant d’arracher une victoire très difficile. Et c’est grâce à un doublé de Naïdji (65’ et 83’) que les Rouge et Noir ont gagné ce match pour se retrouver à la 4e place, à 3 points seulement du podium. Pour sa part, le MC Alger a ouvert la marque dès le début de son match à domicile face à la JSM Skikda, la lanterne rouge par l’intermédiaire de Belkheir (4’). En seconde période, le Mouloudia a conforté sa victoire en ajoutant deux buts signés : Lamara, sur penalty (52’) et Esso à l’heure du jeu. De son côté, la JS Kabylie a perdu son match en déplacement à Relizane face au RCR, consécutivement à un but marqué par Barka (40’). En seconde période, les gars de la JSK n’ont pu revenir à la marque, malgré plusieurs possibilités de scorer. Au bas du tableau, le CA Bordj Bou Arréridj, a été surpris par une très courageuse équipe du WA Tlemcen qui a finalement remporté ce match entre mal classés. Et c’est donc à la suite de l’unique but de la partie inscrit par Nezouani à la toute dernière minute du match, que le WAT empoche les 3 points de la victoire, sans toutefois quitter la zone des relégables. En bas du tableau, l’USM Bel Abbès, un autre club bien menacé par la relégation, s’est imposé par la plus petite des marges en recevant le NA Hussein Dey.

C’est finalement grâce à un penalty marqué par Ounnas (75’) que l’USMBA a empoché les 3 points du succès. Mais cela ne change en rien à la position des gars de Sidi Bel Abbès qui restent scotchés à la 17e place avec 30 points, soit à 6 points des deux premiers non relégables, le NAHD, justement et le WAT. Par ailleurs, à Médéa, le Paradou AC a créé la surprise en battant l’Olympique local (1-2). Bouzok a ouvert la marque pour le Paradou à la 40e minute du jeu avant qu’Elghomari n’égalise juste avant la mi-temps (45’). De retour des vestiaires, Benayad a inscrit, ce qui a été finalement le but de la victoire à la

62e minute du jeu .

Enfin à Oran, le MCO a été tenu en échec par le CS Constantine (0-0). En résumé, si le CRB a pris une bonne option pour un éventuel 8e titre de champion, rien n’est encore joué surtout en bas du tableau où la lutte pour le maintien risque d’aller jusqu’à l’ultime journée de ce long championnat pour connaître les noms des 4 clubs relégués, dont la JSMS qui a déjà un pas en Division inférieure.



Résultats :

CABB Arréridj 0 - WA Tlemcen 1

JS Saoura 2 - ASO Chlef 2

RC Relizane 1 - JS Kabylie 0

CR Belouizdad 1 - NC Magra 0

O Médéa 1 - Paradou AC 2

MC Oran 0 - CS Constantine 0

USM Alger 2 - US Biskra 1

MC Alger 3 - JSM Skikda 0

USM Bel-Abbès 1 - NA Husseïn-Dey 0

AS Aïn M’lila 2 - ES Sétif 1