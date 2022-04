Le CR Belouizdad, le champion d'Algérie en titre, a franchi un grand pas vers un 3e sacre d'affilée en ramenant une précieuse victoire de son périlleux déplacement chez son dauphin, la JS Saoura, qu'il a dominée (1-0) mardi soir pour le compte de la 25e journée de Ligue1, ayant vu l'ES Sétif remporter l'autre duel au sommet de cette journée, en battant le Mouloudia d'Alger (2-1). Le club de Bechar pensait avoir plus ou moins limité les dégâts en concédant un nul vierge à domicile. Mais à la 89', le fraîchement incorporé Bouras a surgi tel un diable, pour inscrire un but assassin, qui offre pratiquement un 3e titre consécutif au Chabab. En effet, grâce à ces 3 nouveaux points, qui comptent pratiquement doubles, les Rouge et Blanc portent leur capital à 52 unités, soit à neuf longueurs d'avance sur leur adversaire du jour. Comme un malheur n'arrive jamais seul, la JSS n'a pas raté que l'occasion de gagner un peu de terrain sur le leader, mais elle s'est également fait rejoindre au classement général par le Paradou AC, qui s'est assez facilement imposé devant le mal classé RC Relizane (3-0). Des réalisations signées Benbouali (35', 70') et Bouzok (74'), soit du tandem paciste le plus prolifique cette saison, avec un total cumulé de 26 buts en championnat. De son côté, l'Aigle noir sétifien n'a eu besoin que d'une minute pour trouver le chemin des filets, grâce à Djahnit (1-0), avant de recevoir un cadeau inespéré de la part de Ghazala, auteur d'un but contre son camp à la 57'. Un coup du sort qui a sonné la charge du Mouloudia, ayant commencé par obtenir un penalty à la 88', sauf que le jeune gardien sétifien, Ferrahi, a réussi à le détourner avec brio. Une intervention réussie qui cependant n'a pas suffi à tempérer l'ardeur des Vert et Rouge, car ayant littéralement mis le feu en fin de match, avant de voir leur efforts récompensés par une réduction du score méritée, signée Abdelhafid (90'+3). Une bonne fin match qui cependant n'a pas suffi à éviter le pire au Doyen, car après sa défaite au stade du 8-Mai 1945, il se voit obligé de céder sa 3e place au Paradou, pour se retrouver désormais au pied du podium (4e/42 pts). Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est l'Olympique de Médéa qui a réussi une bonne affaire, en engrangeant 3 précieux points dans la course au maintien, après sa victoire à domicile contre le CS Constantine (2-1). L'OM a f ait la différence grâce à Gagaâ (49') et Baâli (66'), avant de vivre une grosse frayeur en fin de match, car le CSC a réussi à réduire le score par Mebarakou (88') alors qu'il restait encore du temps à jouer, surtout en incluant le temps additionnel. Mais armés d'une grande volonté de survie parmi l'élite, les locaux ont bien tenu le coup, et ont réussi à préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Malgré cette importante victoire, le club de Médéa reste premier reléguable, avec 25 unités, alors que les Sanafir restent solidement accrochés à leur 6e place, avec 40 points. Autre victoire importante dans la course au maintien, celle du NA Hussein Dey, qui a dominé la lanterne-rouge WA Tlemcen (3-1), grâce notamment à Meddahi, sur penalty à la 22', Boussalem (40') et Yaya (77'), alors que Ouassini avait sauvé l'honneur pour les Zianides à la 51'. Un succès qui permet au Nasria de revenir à seulement quatre longueurs de l'OM et de croire par la même occasion à la possibilité de se sauver du purgatoire d'ici la tombée de rideau. De son côté, le WA Tlemcen, dernier avec seulement dix unités au compteur, semble avoir déjà perdu tout espoir de se maintenir. Contrairement au CRB, au PAC, au NAHD et à l'OM, le RC Arba n'a pas su tirer profit de cette 25e journée, puisque le NC Magra est venu lui imposer le nul sur son propre terrain (1-1). Une bien mauvaise affaire pour les Bleu et Blanc, qui restent scotchés à leur deuxième place, avec 28 points. Soit à cinq longueurs de leur adversaire du jour (11e/33 pts).