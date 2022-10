Historique qualification du CR Belouizdad, dans la soirée de vendredi dernier, pour la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique de football, en battant les Maliens de Djoliba AC (2-0), en match disputé au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, comptant pour le 2e tour préliminaire (retour) de l'épreuve. Historique, dans la mesure où c'est pour la troisième fois consécutive que l'équipe du Chabab de Belouizdad réussit cet exploit de se qualifier à cette phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions interclubs africaines. En effet, vendredi soir, sur la pelouse du stade du 8-Mai 1945 de Sétif, le Chabab a ouvert le score à la 27e minute de jeu grâce à Miloud Rebiaï. Les Rouge et Blanc ont bien dominé cette première mi-temps, mais ne se sont contes que d'un seul but inscrit avant la demi-heure du jeu, alors qu'ils auraient pu rejoindre les vestiaires avec un score plus lourd. La preuve, c'est que dès le début de la partie, l'attaquant Belkheir s'illustre d'abord en reprenant de la tête une lumineuse passe de son coéquipier Bakir, mais il voit sa balle percuter la transversale (4'). Par la suite, Rebiai voit sa balle passer légèrement à côté de la cage du gardien de but Djoliba Youssouf Koita (20'). De son côté Arribi voit sa reprise de la tête catapultée par le gardien de but malien (24'). Puis vint la 27e minute où sur corner Rebiaï a bien suivi pour envoyer la balle au fond des filets maliens ouvrant la marque pour le Chabab. Concrétisant ainsi une belle domination. Mais, point d'autre but en cette première mi-temps qui s'est terminée en faveur du CRB par la plus petite des marges (1-0). De retour des vestiaires, Mrezigue et ses coéquipiers ont poursuivi leur domination, mais, avec un jeu brouillon, quoique meilleur que celui de la première mi-temps où ils ont confondu vitesse et précipitation. Belkheir voit, une fois de plus sa balle frôler le poteau gauche du gardien malien alors qu'on jouait la 50e minute du jeu, ratant ainsi un second but. Mais ce n'était que partie remise, puisque, à dix minutes de la fin de la partie, Bourdim réussit à marquer le deuxième but à la suite d'une belle action collective avec Draoui et Belkheir

Il faut faire remarquer aussi que les gars du CRB ont joué la peur au ventre d'autant qu'au match aller ils ont été menés au score (2-1). Il fallait pour eux donc de marquer deux buts sans en encaisser. Et cela a été très dur en fin de partie, où les Maliens se sont rués corps et âme sur les bois de Guendouz dans l'espoir de réduire la marque et de mettre les deux formations en semi-échec. Heureusement que la défense belouizdadie a bien tenu et c'est ainsi que le CRB a arraché sa troisième qualification de suite en phase de poules de cette prestigieuse Ligue des Champions.