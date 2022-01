Le CR Belouizdad, amoindri par l'absence de plusieurs joueurs, blessés ou testés positifs au Covid, tout comme cela a été le cas pour l'entraîneur brésilien, Marcos Paquita, s'est incliné face au NC Magra (1-0). Certes, malgré la défaite, le club belouizdadi reste leader, mais désormais, il voit ses principaux concurrents pour le titre, particulièrement la JS Saoura et l'ES Sétif, le talonner de très près, car contrairement à lui, ils ont tous les deux gagné au cours de cette journée. La JSS est allée ramener une belle victoire de son déplacement chez le NA Hussein Dey (1-2), alors que l'Aigle noir sétifien a profité de la réception de l'US Biskra pour l'emporter (2-0). Un peu plus tard, en début de soirée, le MCA aurait pu profiter de la chute du leader pour rejoindre l'Entente sur la 3e marche du podium, mais il a finalement concédé une défaite inattendue contre le mal classé ASO Chlef (1-2). Autre bonne affaire réalisée samedi, la précieuse victoire de l'USM Alger chez l'O Médéa (1-3), car elle propulse le club de Soustara directement à la 6e place du classement général, avec 26 points, tout en ayant un match en retard contre la JSK. De son côté, et après un long passage à vide, qui lui a valu de se retrouver lanterne rouge, le WA Tlemcen est sorti de son hibernation à l'occasion du grand derby de l'Ouest contre le MC Oran, qu'il a dominé (1-0). Néanmoins, malgré cette importante victoire, le club reste scotché à la dernière place du classement avec seulement neuf unités au compteur, soit avec six longueurs de retard sur son adversaire du jour, le MCO, 13e avec 15 points. Le carton du jour est à l'actif du Paradou AC, qui a littéralement atomisé l'infortuné nouveau promu, HB Chelghoum-Laïd (6-2). Enfin, le RC Arba poursuit sa série de résultats positifs, en engrangeant trois nouveaux points. Cette fois, la victime a été le RC Relizane, qu'il a dominé (2-1). Un précieux succès à domicile pour les Bleu et Blanc, grâce auquel ils se hissent à la 10e place, avec 20 points, alors que le RC R reste scotché à la 16e place, qu'il partage ex aequo avec l'HBCL, avec 13 points pour chaque club.

R. S.