Les deux représentants algériens en Ligue des Champions africaine, le CR Belouizdad et le MC Alger, sont décidés, aujourd'hui, à se qualifier aux demi-finales de cette compétition continentale, face, respectivement, à l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, pour le compte du match retour des quarts de finale. Pour le match EST - CRB, la Confédération africaine de football (CAF), a désigné un trio arbitral gambien, conduit par Bakary Gassama. Bakary Gassama sera assisté de ses compatriotes Abdul Aziz Jawo et Omar Darboe. Et justement, les Belouizdadis craignent l'arbitrage de Gassama, mais les joueurs comptent bien relever le défi de battre l'EST chez elle pour confirmer le succès du match aller et «battre» l'arbitrage du Gambien, au cas où... Lors de la première manche, disputée, samedi dernier, au stade du 5-juillet, le Chabab avait réalisé une belle opération en s'imposant (2-0), grâce à des buts marqués par Zakaria Draoui et Amir Sayoud. La délégation du CR Belouizdad se trouve depuis jeudi matin à Tunis. L'entraîneur serbe, Zoran Manojlovic, a retenu pour ce déplacement 24 joueurs, avec le retour de Merbah, Bakir, Bousseliou et Bechou. Sayoud, quant à lui, sera bel et bien là, puisque la CAF n'a pas donné suite à la demande de l'Est de le sanctionner, après son geste malsain lorsqu'il célébrait le but du match aller. Côté adverse, l'ES Tunis reste sur une surprenante défaite à domicile face à l'Etoile Metlaoui (1-2), dans le cadre de la 26e et dernière journée du championnat tunisien de football. Au terme de cette ultime journée, l'EST termine en tête avec 60 points, soit 10 longueurs de plus que son dauphin l'ES Sahel (50 pts). Mais lors de ce match le coach Moine Chaâbani a aligné une équipe complètement remaniée, afin de ménager les titulaires en vue du match d'aujourd'hui. En cas de qualification pour les demi-finales (aller: 18-19 juin, retour: 25-26 juin), le CRB sera opposé au vainqueur de la double confrontation entre Al-Ahly du Caire (Egypte) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). Quant au second représentant algérien dans cette compétition, à savoir le MC Alger, l'équipe se trouve également depuis jeudi à Casablanca, avec dans l'effectif de Samy Frioui et le capitaine Abderrahmane Hachoud, qui se sont remis de leur blessure. Le défenseur central, Nabil Saâdou, quant à lui, sera là, mais débutera sur le banc, lui qui vient à peine de retrouver le chemin de la compétition, après son retour de blessure. En revanche, l'attaquant Abdelhak Abdelhafid est déclaré forfait en raison de sa blessure. Frioui, meilleur buteur du Mouloudia (9 buts) s'est blessé lors de la victoire décrochée à domicile face au NC Magra (5-1), en match comptant pour la mise à jour du championnat, disputé le 30 avril au stade du 5-juillet. Lors du match aller, disputé ven-dredi 14 mai dernier au stade du 5-juillet, le MCA a été tenu en échec par le WAC (1-1). Pour le match décisif de cet après-midi, les joueurs annoncent qu'il s'agit d'«une finale à gagner». Pour ce faire, il faut croire pleinement en ses chances d'autant plus que le WAC n'est pas une équipe invincible.