Le CR Belouizdad, l'un des deux représentants algériens en Ligue des Champions d'Afrique de football, a entamé, ce lundi, un stage bloqué au Centre technique national (CTN) de la Fédération algérienne (FAF) de Sidi Moussa, en vue du match en déplacement face aux Tunisiens de l'ES Sahel, vendredi prochain, au stade Radès de Tunis (17h), pour le compte de la 1ère journée (Gr.C) de la phase de poules de l'épreuve. La première séance d'entraînement a été marquée par l'absence du portier, Taoufik Moussaoui, du milieu offensif, Nadjib Ammari, et du défenseur, Rayane Haïs Benderrouya, soumis à un travail en solo. L'équipe conduite par le coach Marcos paqueta prendra, aujourd'hui, le vol à destination de la capitale tunisienne. Une légère séance est programmée, aujourd'hui, pour les Rouge et Blanc afin de récupérer. Demain, une ultime séance est programmée pour permettre au staff technique d'apporter les dernières retouches sur le groupe et se fixer sur le dispositif tactique à adopter. Le Chabab aborde ce premier rendez-vous continental de la phase de groupes, auréolé de son titre honorifique de champion d'hiver de la Ligue 1, décroché samedi au terme de sa victoire décrochée dans son antre du 20-août 1955 face au WA Tlemcen (3-0). Dans l'autre match de ce groupe C, l'ES Tunis, où évoluent les trois défenseurs internationaux algériens: Abdelkader Bedrane, Lyes Chetti, et Mohamed Amine Tougaï, recevra samedi les Botswanais de Jwaneng Galaxy FC (14h). L'ES Sétif, l'autre représentant algérien dans la compétition, logée dans le groupe B, effectuera un déplacement périlleux à Conakry pour défier samedi les Guinéens de Horoya AC (17h).

R. S.