Battu à la surprise générale à domicile par le WA Casablanca au stade du 5-Juillet d'Alger (0-1), le Chabab de Belouizdad est appelé à sortir le grand jeu au complexe Mohammed V de Casablanca pour espérer faire partie du quatuor demi-finaliste. Face à une équipe du Wydad qui a joué à dix pendant la majeure partie du match, le CRB a péché sur le plan offensif en ratant une multitude d'occasions, ce qui a permis au WAC de décrocher un précieux succès en dehors de ses bases. Même si les Marocains partiront favoris devant leur large public, ce soir à partir de 23h, le CRB compte jouer son va-tout jusqu'au bout, pour faire mieux que la précédente édition de la Ligue des champions, qui avait vu les coéquipiers de Chouaïb Keddad quitter la compétition au stade des quarts de finale. Habituée à ce genre de rendez-vous, le WAC va certainement jeter toutes ses forces dès le début de la partie pour sceller sa qualification, d'où la nécessité aux Belouizdadis de rester vigilants sur le plan défensif. Ce soir, le coach va procéder par des changements surtout dans son dispositif tactique, puisque son adversaire, Walid Regragui, a trouvé le meilleur moyen de le contrer et le rendre sans danger. Il faudra, aussi, que des joueurs, passés à côté lors de la première manche, fassent en sorte à ce que cela change pour être plus performants, à l'image des deux latéraux, Mokhtar Belkhither et Chemseddine Nessakh, ainsi que les deux milieux de terrain Houssem Mrezigue et Hocine Selmi, sans oublier aussi et surtout l'attaquant de pointe, Karim Aribi. Tout le monde doit ramer dans le même sens afin de permettre à l'équipe de croire en ses chances jusqu'au dernier souffle.

Dans les autres quarts de finale, les Sud-africains de Mamelodi Sundowns et les Marocains du Raja Casablanca, battus lors de la première manche en déplacement respectivement face aux Angolais de Pétro Altético et les Égyptiens d'Al-Ahly du Caire, sur le même score (2-1), auront à coeur de refaire leur retard et composter leur ticket pour les demi-finales.