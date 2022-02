La 17e journée du championnat de Ligue 1 a été favorable au leader, le CR Belouizdad, qui s'est imposé (3-0) face au WA Tlemcen, et qui prend quatre longueurs d'avance sur son poursuivant direct, la JSS. Les Zianides, derniers avec seulement 9 points au compteur, n'ont pas résisté longtemps, face aux doubles champions d'Algérie en titre, ayant ouvert le score dès la 21', par l'intermédiaire de Merzougui, avant que Khalfallah et Tabti ne corsent l'addition, respectivement aux 45' et 57'. De son côté, et après des débuts difficile cette saison, le RC Arba poursuit sa série de résultats positifs, en imposant cette fois-ci, un nul vierge au dauphin de la Ligue 1, sur son propre terrain. Certes, malgré ce faux pas, la JSS reste 2e avec 31 points, mais se voit sérieusement menacée par ses premiers poursuivants au classement général, notamment l'ES Sétif et le CS Constantine, qui joueront, aujourd'hui, respectivement chez l'USM Alger et l'ASO Chlef, avec la possibilité de passer devant en cas de victoire. Dans les autres matchs disputés ce samedi, l'US Biskra a renversé le NA Hussein Dey (2-1), grâce à Boukaroum (65') et Lakhdari (85'), alors que le NC Magra a réussi une très belle affaire, en ramenant une victoire (2-1) de son déplacement chez le RC Relizane. Après l'ouverture du score par Hitala (45'+2), Barka avait redonné une lueur d'espoir au RCR, en égalisant à la 83', mais la joie de l'équipe locale a été de courte durée, puisque ce diable de Demane a surgi dans le temps additionnel, pour offrir une importante victoire au NCM (1-2). Une précieuse victoire pour Magra, qui le propulse à la 11e place avec 19 points, alors que le RCR, mal en point depuis quelques journées, se retrouve avant-dernier, avec seulement 13 unités au compteur. Autre bonne opération réalisée samedi, celle du nouveau promu HB Chelghoum Laïd, ayant remporté son duel des mal classés contre l'Olympique de Médéa, en s'imposant (2-0), grâce notamment à Hadji (45'+2) et Kemoukh (57'). Trois précieux points pour le HBCL, qui le hissent à la 13e place, avec 16 points, alors que l'OM, qui enregistre sa 10e défaite de suite, recule à la 16e place, avec seulement 14 unités au compteur. Enfin, le duel au sommet de cette 17e journée, entre le MC Oran et le MC Alger, disputé en début de soirée, au stade Ahmed Zabana, a tourné à l'avantage des gars d'El Hamri, l'ayant difficilement emporté (1-0), grâce à un penalty de Djabout à la 79'. Un précieux succès pour les Oranais, car il les extirpe de la zone rouge, faisant d'eux le premier non relégable, avec 15 points, alors que malgré la défaite, le MC Alger reste confortablement installé dans la première partie de tableau. Cette 17e journée se clôturera avec le déroulement du choc JS Kabylie - Paradou AC, reporté à une date ultérieure en raison de la participation des Canaris à la coupe de la CAF.

R. S.