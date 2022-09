Auteur d'un carton plein en championnat, avec 3 victoires en autant de rencontres, le triple champion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad, met le cap sur la Champions League africaine. Dans le cadre du match aller de cette prestigieuse compétition continentale, les Belouizdadis donneront la réplique après un début brillant en championnat, avec trois victoires en autant de rencontres au BO Rangers FC, représentant du Sierra Leone. Faute de stade homologué dans ce pays, ces derniers se voient contraints d'aller recevoir leurs adversaires ailleurs.

La rencontre d'aujourd'hui aura lieu, en effet, au stade Samuel Kanyon Doe Sports Complex, au Liberia. Les Belouizdadis s'y trouvent depuis jeudi, et une fois sur place, une première mauvaise a été annoncée: le gardien de but, Ahmed Abdelkader, a été informé que son père a rendu l'âme. Pour cette compétition, la direction du Chabab a annoncé clairement que l'objectif est de soulever le trophée. Une pression supplémentaire sur les joueurs. Ces derniers ne voient pas les choses de cet oeil-là. Pour eux, il y a une grande motivation qui les anime afin d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Ils ne veulent surtout pas revivre le scénario des deux dernières éditions où ils s'étaient fait éliminer au stade des quarts de finale. Cette fois-ci, avec le renfort de choix effectué par la direction du club, le nouvel entraîneur Nabil El Kouki se trouve devant ses responsabilités pour atteindre l'objectif que la direction lui a fixé. Que cela soit en championnat, en coupe d'Algérie ou dans cette compétition africaine.

Aujourd'hui, c'est un saut dans l'inconnu pour lui. C'est parce qu'il ne dispose pas d'assez d'éléments d'informations concernant son adversaire du jour. Malgré cela, il ne se soucie pas pour autant. Cela dans l'optique de réaliser un résultat probant avant la manche retour, prévu le 17 du mois courant au stade du 8-mai 1945 de Sétif. Pour cette rencontre, le responsable technique des Rouge et Blanc va composer avec le même Onze de départ que lors de la dernière rencontre face aux Oranais. Reste qu'en cours du match, ce dispositif pourrait changer en fonction de sa physionomie. Les supporters, qui avaient marqué de plus belle leur présence face au MCO, espèrent une bonne réaction de leur équipe, aujourd'hui, promettant d'envahir la ville de Sétif lors de la manche retour.