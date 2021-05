Ala JSK, joueurs, direction et staff technique ont bien accueilli les résultats du tirage au sort des quarts de finale de la coupe de la CAF, tenu vendredi dernier en Egypte. Le prochain adversaire sera le CS Sfax (Tunisie), qui reste, tout de même, un morceau difficile à manier.

Mais tout le monde, président, joueurs et entraîneur à la JSK, estiment que devoir faire le long voyage jusqu'en Afrique du Sud pour affronter Orlondo Pirates est déjà un écueil levé. Le prochain tour débutera les

14, 15 ou 16 du mois de mai en cours pour les matchs aller alors que le retour se jouera les 18, 19, ou le 29 du même mois. Les Canaris débuteront par se déplacer en Tunisie avant de recevoir les Sfaxiens à domicile, une semaine plus tard. Commentant ce tirage au sort, le président Mellal a estimé que l'équipe tunisienne est «forte» et «coriace» qu'il faudra prendre très au sérieux. «Nous allons tout faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition parce que c'est tout le monde qui est ambitieux, le staff technique, les joueurs, la direction pour faire le plus long parcours et pourquoi pas jouer le titre africain.» Gardant les pieds sur terre, l'entraîneur Denis Lavagne a, quant à lui, considéré que le point positif est le fait de ne pas devoir faire un long voyage. Pour le Français, «il n'existe pas de mauvais ou de bon tirage au sort, car à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent». La qualification en demi-finale, pour Lavagne, est du domaine du possible, mais il exprimera surtout le souhait de ne pas rencontrer une nouvelle fois le précédent adversaire qualifié lui aussi, le Coton Sport: « Ne pas devoir retourner à Garoua au Cameroun est une bonne chose.». L'optimisme mesuré des dirigeants de la JSK ne cache pour autant pas le désir d'aller en finale de cette compétition africaine après une absence qui aura duré plus d'une décennie. Mellal, tout en se gardant de donner de faux espoirs aux supporters, n'a pas dissimulé son optimisme quant à une qualification en demi-finale et même remporter le sacre.