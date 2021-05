Les joueurs de la JS Kabylie devront se battre comme des guerriers, aujourd'hui, face aux Tunisiens du CS Sfax, selon l'entraîneur de la JSK, Denis Lavagne, qui a, avant le départ pour la Tunisie, estimé que ses joueurs peuvent réaliser un bon résultat lors de cette manche aller des quarts de finale de la coupe de la CAF. Le coup d'envoi de ce derby maghrébin sera donné à partir de 17h à Sfax. Les Canaris sont décidés plus que jamais à revenir avec le meilleur résultat possible afin de pouvoir aborder le match retour, dimanche prochain, à Tizi Ouzou, sans pression. Selon Lavagne, ses joueurs ne partent pas en Tunisie pour jouer la défense, puisqu'ils vont attaquer pour contraindre l'adversaire à la défensive. Le technicien français qui compte beaucoup sur le côté mental de ses poulains, sait pertinemment que ce genre de rencontres nécessite plus de la condition physique et un mental en acier qu'autre chose. L'adversaire compte, lui aussi, se jeter à fond dans cette rencontre pour assurer sa qualification avant de devoir se déplacer à Tizi Ouzou. Un bon résultat aujourd'hui, est en effet un grand pas vers la qualification en demi-finale. Mais pour y parvenir, il faudra aller au charbon devant un adversaire qui ne compte, lui aussi, pas rater cette occasion de jouer chez lui pour assurer sa qualification. En effet, les joueurs du CSS veulent marquer le plus de buts possibles afin de se prémunir en prévision du match aller. Un match qui se joue, doit-on le rappeler, à Tizi Ouzou, dimanche prochain. Toujours au chapitre de l'effectif, les joueurs sont moralement prêts pour la confrontation au vu des séances d'entraînement effectuées avant le départ. Lavagne n'a pas omis en effet de travailler le côté mental de ses joueurs qui devront faire face à une grande pression, aujourd'hui. Le volet physique a également été travaillé, car il va de pair avec le mental surtout en ce genre de rencontres qui se jouent à l'extérieur des bases. La défense elle sera durement mise à l'épreuve, cet après-midi, car elle devra préserver les filets de Benbot durant les 90 dix minutes les plus difficiles. À rappeler par ailleurs que les supporters ne sont pas restés les bras croisés. Pour encourager les joueurs, ces derniers ont institué un prix du meilleur joueur qui a d'ailleurs été remis ce mois d'avril à Bencherifa. Un prix symbolique mais qui encourage les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour gagner cette considération des supporters de la JSK. Cette distinction est instituée par ailleurs, parallèlement à une quête lancée par les supporters résidant à l'étranger, afin d'aider leur équipe à affronter les difficultés financières. En effet, ces derniers ont collecté, selon le club, les sommes suffisantes pour assurer les frais de séjour et de restauration de la JSK durant ces déplacements à l'étranger pour la coupe de la CAF.