Le coup d'envoi du championnat d'Algérie de Ligue 2 amateur de football, saison 2022-2023, initialement prévu le 16 septembre est reporté à «titre exceptionnel» aux 23 et 24 septembre, a annoncé mardi la Ligue nationale de football amateur (LNFA). «Suite aux contraintes techniques rencontrées dans l'enregistrement des licences par les clubs dans les délais impartis et leur validation par les services de la LNFA, le Bureau de Ligue, réuni le 13 septembre 2022, décide à titre exceptionnel le report du démarrage du championnat prévu le 16/09/2022 aux 23 et 24 Septembre 2022», indique un communiqué de l'instance transmis à l'APS. Pour rappel, plusieurs clubs de Ligue 2 ont été interdits de recrutement lors du mercato estival en raison de leurs dettes impayées. Le championnat de Ligue 2 amateur est constitué de deux groupes de 16 équipes, les champions des deux Groupes (Centre-Est et Centre-Ouest) accèdent en Ligue 1 professionnelle.