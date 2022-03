Le lancement des championnats professionnels de football (MTN Elite 1), du Cameroun, initialement programmé au 12 mars, a été décalé de 4 jours, a rapporté, la presse locale, citant une source de la Fédération camerounaise de football (Fécamfoot). Le match d'ouverture de la saison 2021-2022 opposera Bamboutos de Mbouda-PWD de Bamenda, le 16 mars à Mbouda. Les autres matchs de la 1ère journée du Championnat Elite One se dérouleront les 19 et 20 du même mois, a annoncé la même source, alors que les matchs de l'Elite Two auront lieu le 25 mars.

La raison du report du coup d'envoi de la nouvelle saison, 2021-2022, évoquée par l'instance fédérale du Cameroun, est le déroulement de la finale de la coupe du Cameroun de la saison écoulée, prévue le 13 mars. « L'objectif est donc d'achever définitivement la saison précédente avec la finale de la Coupe, avant de lancer la prochaine saison», ajoute la même source, qui relève que la curiosité dans cette annonce est qu'elle a été faite dans une lettre signée du secrétaire général à la présidence de la République (SGPR), en ce moment où les velléités indépendantistes de la Fédération camerounaise de football se font de plus en plus signaler.

C'est la troisième fois que le démarrage des championnats professionnels est reporté au Cameroun. La première date annoncée pour le démarrage des championnats était le 21 février 2022.