L'ancien international algérien et membre du staff technique de la sélection nationale lors du Mondial-2014 au Brésil, Noureddine Kourichi, a mis l'accent, samedi, sur la nécessité d'accorder l'importance voulue à la formation dans le football algérien, notamment par les clubs professionnels. «En Algérie, on a tout pour réussir si on accorde à la formation l'intérêt nécessaire. Je m'adresse en particulier aux présidents des clubs professionnels, censés monter eux-mêmes leurs centres de formation, au lieu d'attendre que l'Etat le fasse à leur place», a déclaré Kourichi à l'APS en marge du jubilé de l'ancien gardien de but international, Nasreddine Drid. «Le cahier des charges lié au professionnalisme et élaboré par la Fédération algérienne de football en 2011 exigeait pourtant des clubs professionnels, la construction de leurs centres de formation, mais seul le Paradou AC l'a fait. Ce club est en train d'ailleurs de cueillir les fruits de son travail en se référant au nombre des joueurs qu'il a réussi à transférer en Europe et dont la qualité de formation est excellente aussi», a-t-il poursuivi. Une telle stratégie, estime encore l'ancien défenseur central des Verts (68 ans) qui compte deux participations en Coupe du monde (1982 et 1986), permet à la sélection nationale de ne pas miser trop sur les bi-nationaux formés dans les clubs français et autres. «Bien que je sois le premier joueur né en France ayant porté les couleurs de la sélection algérienne - Dahleb et Djadaoui qui ont joué avant moi pour les Verts sont nés en Algérie - je reste persuadé que le joueur local a des qualités footballistiques intrinsèques qui lui permettent de briller sur la scène internationale s s'il bénéficie d'une formation académique. Plusieurs de mes anciens coéquipiers en sélection, tels que Madjer, Assad, Belloumi et autres, auraient pu réaliser une meilleure carrière s'ils avaient été admis dès leur jeune âge dans des centres de formation, car sur le plan technique, ils étaient très doués», a-t-il regretté. Évoquant la sélection nationale, Kourichi (30 sélections) s'est dit «triste» de voir le Mondial-2022, qui débute le 20 de ce mois au Qatar, se tenir sans l'Algérie, «d'autant plus qu'il s'agit de la première édition organisée dans un pays arabe et musulman».