Le professeur Riyad Mehiaoui, membre du Comité scientifique du suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, a déclaré que son organisme est favorable au retour des supporters dans les stades, 19 mois après l'interdiction instaurée en raison de la pandémie de Covid-19 et à moins d'une semaine du coup d'envoi de la nouvelle saison footballistique 2021-2022. «Le Comité scientifique n'est pas contre l'idée de la réouverture des enceintes sportives aux supporters, d'autant que nous traversons une situation épidémiologique assez clémente. Seulement, nous devons rester vigilants et en même temps inciter la population à aller se vacciner, car nous n'avons pas encore atteint l'immunité collective», a-t-il déclaré à l'APS. «Chaque supporter doit se munir d'une carte de vaccination pour pouvoir entrer au stade. La réouverture des stades pour le public est du ressort exclusif des pouvoirs publics, seuls habilités à prendre une telle décision», a-t-il ajouté. Avant d'enchaîner: «Nous avons entendu la récente déclaration du sélectionneur national, Djamel Belmadi, à travers laquelle il souhaitait le retour des supporters, en vue du match décisif face au Burkina Faso (le 14 novembre à Blida, ndlr). Maintenant, si tout se passe comme on le souhaite, avec un contrôle sanitaire strict, le Comité scientifique n'a aucune objection pour un retour des supporters dans les stades, comme nous avons été favorables d'ailleurs à la réouverture de plusieurs espaces publics.» Enfin, Mehiaoui a tenu à mettre en exergue l'importance de la vaccination, pour pouvoir entrer dans un stade: «Ce sera difficile de faire respecter la distanciation sociale dans une enceinte sportive. Donc, la vaccination est la seule solution pour un retour à la normale dans nos stades», a-t-il conclu. En septembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) avait annoncé le retour du public aux stades et salles de sport, sur présentation du pass sanitaire, en vue de la nouvelle saison sportive 2021-2022.