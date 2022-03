Dans le cadre des activités des responsables de l'UNAF, en marge du tournoi U17 qui se tient à Alger, le président Abdelhakim Chalmani, accompagné des membres du comité exécutif, se sont rendus au lieu de résidence des arbitres qui officient dans ce tournoi. Lors de cette visite, Chalmani a mis en exergue l'intérêt qu'accorde les membres du comité exécutif de cette instance au corps arbitral à travers les nombreux programmes et activités dont il bénéficie dans le but de renforcer sa place sur le double plan continental et mondial. Il a également loué les efforts consentis par l'administration de l'UNAF dans le suivi et la mise en oeuvre des programmes par son directeur exécutif à l'adresse des arbitres. Aussi, le choix de cinq jeunes et prometteurs arbitres de chaque association-membre s'inscrit dans une démarche visant la préparation d'une nouvelle génération d'officiers du jeu capable d'honorer la zone UNAF et d'assurer une continuité à ce niveau. D'où la nécessité d'apporter le soutien et les moyens adéquats pour atteindre ces objectifs. Dans ce cadre, Chalmani a salué l'initiative de la commission d'arbitrage d'unifier et d'harmoniser les matières de formation au niveau de l'UNAF qui renforceront assurément les techniques d'arbitrage et les méthodes d'entraînement, en intégrant tous les arbitres quels que soient leur statut ou rang. Pour sa part, Djamel Allam, président de la Fédération égyptienne de football, a insisté sur l'intérêt à accorder au corps arbitral qui émane d'une profonde conviction pour la réussite de toute compétition, d'autant qu'à chaque événement de l'UNAF, une série de conférences et de rencontres sont tenues pour permettre aux arbitres d'être toujours à la page de ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'arbitrage. Le patron du football égyptien a demandé à ce que le projet d'harmonisation des matières d'enseignement soit renforcé par d'autres initiatives, telles que l'organisation de stages, la mise en place de conventions de coopération et d'échanges, avec comme perspective de placer un grand nombre d'arbitres lors de la Coupe du monde. Quant à Essam Abdelfetah, expert-consultant de l'arbitrage à l'UNAF et membre de la commission d'arbitrage de la CAF, il a salué l'intérêt qu'accordent les membres du comité exécutif de l'UNAF à l'arbitrage qui demeure l'un des piliers de développement du sport-roi dans la zone nord-africaine. Il a souligné la présence de six arbitres qualifiés pour prendre part à la prochaine Coupe du monde 2022 et six arbitres femmes pour le Mondial de 2023, ce qui renseigne sur le niveau atteint par les chevaliers du sifflet de cette zone.