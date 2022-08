Le Comité d'organisation de la Coupe arabe de football des moins de 17 ans (U17), qu'accueillera l'Algérie du 23 août au 7 septembre, a tenu ce dimanche, une réunion au siège de la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué, hier, dans un communiqué l'instance fédérale. Lors de cette réunion, présidée par le secrétaire général Mounir D'bichi et à laquelle ont pris part toutes les personnes concernées, notamment Abdelhafid Fergani, membre du bureau fédéral et président de la Commission coupe d'Algérie et Toufik Korichi, directeur technique national par intérim, plusieurs sujets ont été passés en revue comme les stades de la compétition, les terrains d'entraînement ou bien les lieux d'hébergement, précise la FAF.Les délégations des 15 nations participantes, en plus de l'Algérie, sont attendues le 20 de ce mois, alors que les membres de la commission d'organisation de l'UAFA seront à Alger dès le 18 août. Pour rappel, l'Algérie évoluera dans le groupe A, en compagnie de la Palestine, des Emirats arabes unis et du Soudan. Les rencontres de l'Algérie se disputeront au stade de Sig.