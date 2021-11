Le collège technique de la Fédération algérienne de handball, prévu le 8 décembre, aura la tâche de définir la formule de compétition pour le Championnat national, Excellence messieurs, et de proposer des noms pour diriger les sélections nationales masculine et féminine, a indiqué lundi le directeur des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Belkadi. «Nous avons tenu plusieurs réunions de travail avec les membres du comité directoire qui gère la FAHB, et nous avons établi un échéancier à respecter pour la relance des activités du handball au niveau national», a déclaré Belkadi à la Télévision algérienne. «Selon les lois en vigueur, le comité directoire a toutes les prérogatives pour prendre des décisions en conformité avec les statuts de la Fédération. Nous avons donc décidé de fixer la date du 8 décembre pour la tenue du collège technique, qui aura la tâche de définir la formule de compétition pour le Championnat national, Excellence messieurs, et de proposer des noms pour diriger les sélections nationales masculine et féminine, ainsi que celles des catégories U20 et U18», a-t-il précisé. Le directeur des sports du MJS a également indiqué que le compte bancaire de la FAHB a été débloqué et que les athlètes de la sélection nationale masculine ont perçu leurs primes, suite à la 3e place décrochée lors de la CAN-2020 en Tunisie.