Le président de la Fédération algérienne de karaté-do, Yacine Gouri, a appelé, samedi derrnier, à l'occasion de la tenue du collège technique 2022-2023, à une conjugaison des efforts et à davantage de coordination entre les Ligues et l'instance fédérale, en vue de maintenir la dynamique des résultats honorables. Organisé au niveau de l'École supérieure des sciences et de la technologie du sport de Dély Brahim (Alger), ce rassemblement technique a réuni les 50 représentants des Ligues, outre le président de la FAK, celui de l'Union africaine de karaté Tahar Mesbahi, ainsi que Belaïd Oukil, membre de la commission scientifique chargée du suivi de la préparation olympique «Paris-2024». À cette occasion, le directeur technique national Abdallah Saïdji a présenté, devant les représentants des Ligues, un exposé sur quelques réalisations et résultats obtenus après des stages et compétitions nationales et internationales. Il a évoqué en outre le programme des sélections nationales, le calendrier des compétitions nationales, ainsi que les stages fixés pour la saison sportive 2022-2023. A également été examiné au cours de ce collège technique, le programme relatif au développement du karaté et du nombre de ses pratiquants, une «démarche nécessaire», aux yeux des techniciens, pour donner davantage d'impulsion à ce sport. De son côté, le responsable des entraîneurs nationaux, Mohamed Abou Redjal, a abordé le sujet des Équipes nationales, leurs performances, ainsi que les différents plans tracés en vue de maintenir la cadence de la saison passée, dans les prochaines compétitions, notamment les Championnats du monde prévus fin octobre à Konya (Turquie) et les championnats d'Afrique du 28 novembre au 4 décembre en Afrique du Sud.