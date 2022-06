Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a supervisé, samedi au siège de son département ministériel, une cérémonie de signature de conventions entre le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM/Oran 2022) et plusieurs établissements publics relevant du secteur de la communication dans le cadre des efforts déployés pour assurer la réussite médiatique de cette manifestation sportive. Le Commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz, a signé ces conventions avec le directeur général (DG) de l'Agence Algérie Presse Service (APS), Samir Gaïd, le DG de l'Établissement public de télévision (EPTV), Chaâbane Lounakel, le DG de l'Établissement public de Télédiffusion d'Algérie (TDA), Rachid Bestam, le DG du Centre international de presse (CIP) Raouf Maâmri, le DG adjoint de la Radio algérienne, Salah Sayoud, le DG de la filiale de communication de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), Mohamed Lakrouf, en présence de la P-DG de l'ANEP, Siham Derardja.

Le ministre de la Communication a affirmé que «les différents établissements médiatiques sont prêts et totalement disposés à couvrir cette manifestation sportive médiatique avec professionnalisme et objectivité», relevant que les conventions signées aujourd'hui «viennent dans le contexte de la finalisation des derniers préparatifs avant le lancement de cet évènement sportif important qui jouit d'un intérêt particulier auprès du président de la République, Abdelmadjid Tebboune».

Ces conventions vont permettre aux différents établissements médiatiques relevant du secteur de la communication de couvrir les différentes manifestations et activités prévues aux JM à la faveur «des espaces d'information et des programmes diversifiés accompagnant l'évènement et mettant en lumière la ville méditerranéenne (El Bahia Oran)», notamment dans le contexte de «la grande participation internationale, toutes disciplines confondues».

Le Commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz a indiqué, pour sa part, qu'il s'agit d'une «opportunité pour renforcer les relations entre le Comité d'organisation et les médias nationaux publics qui se sont habitués à relever le défi, quelles que soient les circonstances», mettant en avant «le rôle majeur des médias dans le développement du sport algérien depuis l'indépendance et dans toutes les étapes». Derouaz a souligné que la réussite de cet évènement sportif que connaîtra l'Algérie après 47 ans de l'organisation de ces jeux requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs à l'instar des médias. Il a salué l'organisation récemment par l'APS du séminaire international sur «le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée» qui a été sanctionné par la mise en place d'une plate-forme numérique pour l'échange des informations, des vidéos et des photos en vue d'une large couverture médiatique des JM, outre les réalisations des différents établissements publics du secteur dans la réussite de la promotion de cette manifestation internationale.

