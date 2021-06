Dans une précédente déclaration, l'entraîneur de l'Equipe nationale de football, Djamel Belmadi, avait affirmé qu'il veut toujours se mettre en difficulté lors des matchs amicaux. Selon lui, ceci lui permet de juger les capacités de ses joueurs et gommer le maximum de lacunes pour la suite. Et cela a été le cas, dimanche soir, lors de la réception du Mali (victoire 1-0). En première période, les Algériens sont passés à côté. L'on s'accordait à dire qu'il s'agit de la plus mauvaise première mi-temps de cette équipe depuis l'intronisation de Djamel Belmadi à la tête de la barre technique. Le trio composé de Zerrouki, Boudaoui et Guedioura a été éclaboussé par des Maliens, supérieurs physiquement et tactiquement. Ils auraient pu ouvrir la marque. Mais le portier algérien, M'bolhi était bien en place, entouré surtout par une défense qui veillait au grain. Après la fin de la première période sur un score nul et vierge, le coach Djamel Belmadi sent le danger et opère son premier changement. Il incorpore, d'entrée de jeu, Slimani à la place de Boudaoui, et c'est tout le système de jeu qui change, en passant vers un 4-4-2. Le résultat n'a pu attendre plus que 11 minutes, puisqu'à la 56', bien servi par Belaïli, le capitaine Mahrez signe le premier et unique but de cette soirée. L'entrée en jeu, par la suite, de Belkebla à la place de Guedioura a stabilisé la zone médiane alors que Ounas, entré à la même minute en remplacement de Belaïli, a apporté du punch au secteur offensif, ce qui a obligé les Maliens à reculer. Au final, les Verts l'emportent même sans régaler, et égalent le record africain d'invincibilité, détenu par la Côte d'Ivoire. En conférence de presse, Belmadi a fait savoir: «En première période, la pression adverse était très forte. C'était difficile pour Zerrouki et Boudaoui de se retourner. On a dû passer à un milieu à deux pour mettre plus d'impact et trouver un jeu plus direct. Il faut savoir évoluer tactiquement. Aujourd'hui, on l'a fait pendant la mi-temps. Il fallait changer les choses, il faut avoir une flexibilité selon la problématique qu'on nous pose.» Et d'ajouter: «En seconde période, On a changé notre dispositif tactique, on a mis plus d'impact. Slimani a agrandi sa palette de jeu cette année. Il a souvent pris les intervalles et a gardé cet état d'esprit de battant. On a rectifié le tir par rapport à la première mi-temps.» Belmadi est satisfait de cette série de 26 matchs sans défaite, «car cela montre une constance». «Chaque match a son travail, sa préparation et sa vérité mais j'apprécie cette constance. Tant qu'on garde cet état d'esprit, de grandes choses nous attendent Incha'Allah.», a-t-il conclu sur ce chapitre. Place, maintenant, à la quête de battre le record des Ivoiriens, dès ce vendredi, avec le derby maghrébin à Radès face à la Tunisie, à partir de 20h30.

Ils ont dit

Riyad Mahrez: «C'était un match compliqué. Le Mali n'est clairement pas une équipe facile à jouer. Nous avons eu du mal en première période, mais la deuxième mi-temps était meilleure. C'était une bonne équipe et le coach a su régler les problèmes à la mi-temps. Nous n'allons pas toujours gagner par 3-0 ou 4-0! Ça fait partie des matchs difficiles en Afrique. Le match contre la Tunisie sera un match différent. C'est une équipe difficile à jouer. Peut-être une équipe un peu moins joueuse, mais on connaît la Tunisie. C'est comme l'Atletico Madrid, tu domines et à la fin tu te fais avoir.»

Haris Belkebla: «On va retenir la victoire dans ce match. C'était le plus important. On continue cette série d'invincibilité. On a joué contre une équipe du Mali très intéressante qui nous a posé beaucoup de problèmes. Un bon match de la part des deux équipes. Face à la Tunisie, on va essayer de gagner. On connaît le derby du Maghreb. On va essayer de faire un bon match pour continuer cette série d'invincibilité.»

Djamel Benlamri: «Je tiens à saluer la très grosse équipe du Mali. C'était un très bon test pour nous. Nous savions que ça allait être un match difficile. On savait aussi ce qu'il fallait qu'on fasse sur le terrain. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un match de ce niveau face à une bonne équipe. On gère match par match. Après la Mauritanie, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe pour ce second match. On peut constater qu'il n'y a pas de joueur titulaire en Equipe nationale. Il y a le travail et la famille. L'essentiel est que l'Algérie reste au sommet.»