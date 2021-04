Depuis 2018, Marcelo Bielsa réalise du très bon travail à Leeds, mais aujourd'hui, son avenir pose question étant donné qu'El Loco est en fin de contrat. Va-t-il prolonger? Va-t-il partir? Hier, pour L'Equipe, Andrea Radrizzani, président de Leeds, a été interrogé sur le cas Bielsa, expliquant alors: «A-t-on l'espoir de prolonger Bielsa? Je l'espère et je pense que c'est possible. On est en discussions. Il y a une volonté commune de continuer et jusqu'ici, on s'est toujours bien entendu. On soutient Marcelo dans son travail et je crois pouvoir dire qu'il est satisfait de ses relations avec la direction du club. Espérons qu'on puisse continuer à travailler ensemble.»