L'été prochain, la formation de la Juventus Turin envisagerait de vendre Adrien Rabiot. Visé en Angleterre, l'international tricolore pourrait partir pour15 millions d'euros. Pour remplacer l'ancien Parisien, les dirigeants Bianconeri auraient déjà coché un nom. Selon les informations publiées par le média Calciomercato, il s'agirait de Ryan Gravenberch. Actuellement à l'Ajax Amsterdam, le joueur de 19 ans disposerait d'un bon de sortie en échange d'un chèque de 35 millions d'euros. Le Real Madrid et surtout le Bayern Munich seraient également sur les rangs. Cette saison, l'international néerlandais a disputé 31 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrit un but et délivré quatre passes décisives.