Le DRB Tadjenanet, auteur d'un 3e forfait, lors de la 3e journée du Championnat national inter-régions (Groupe Centre-Est), a été rétrogradé de deux divisions, comme stipulé dans les règlements en vigueur, a-t-on appris auprès du président de la Ligue inter-région de football, Youcef Ben Medjber. «Il s'agit d'une décision FIFA, et nous étions dans l'obligation de l'appliquer, car cette instance avait insisté sur cela», a déclaré Ben Medjber à l'APS, en se disant «profondément navré pour ce club, qui, il y a quelques années à peine, évoluait parmi l'élite du football algérien». Au fil des années, le DRBT a cumulé une dette d'environ 400 000 euros, auprès de certains joueurs étrangers, et qui, après avoir déposé plainte, ont fini par obtenir gain de cause auprès de la FIFA. C'est ainsi que le club a été interdit de recrutement, sur ordre de la Fédération internationale de football, et les conséquences ont été néfastes, puisque le DRBT n'a pu disputer aucune des 3 premières journées de l'exercice en cours. Le dernier match en date devait être un déplacement chez le NARB Réghaïa, samedi après-midi, dans la banlieue d'Alger, pour le compte de la 3e journée, et pour lequel le DRBT ne s'est pas présenté sur le terrain. Un 3e forfait de rang, après lequel la décision de rétrogradation a été prononcée, comme stipulé dans les règlements en vigueur. «Ce n'est pas la première fois qu'un club est rétrogradé en division inférieure», a tenu à rappeler Ben Medjber, car selon lui «la formation de Béni Ouanif (Bechar) a déjà subi un sort similaire, pour non-payement de ses frais d'engagement». Le calendrier du championnat du groupe Centre-Est sera maintenu et à chaque journée de compétition, l'adversaire du DRBT sera exempté.