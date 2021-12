«Il est prêt à jouer, mais le problème c'est qu'il y a un entraîneur qui préfère un autre joueur en ce moment.» Récemment, Carlo Ancelotti évoquait en conférence de presse la situation complexe d'Eden Hazard au Real Madrid. Il faut dire que l'aventure tourne au fiasco pour le Diable Rouge, entre pépins physiques récurrents, surcharge pondérale et choix sportifs en sa défaveur. Cette saison, l'ailier belge n'a disputé que 415 minutes toutes compétitions confondues sous le maillot madrilène, et sa dernière titularisation remonte au 28 septembre en Ligue des Champions, lors de la surprenante défaite face au Sheriff Tiraspol

(1-2). Un fiasco pour l'ancien joueur de Chelsea qui a pourtant clamé à multiples reprises son désir sans faille de s'imposer à Madrid. Malheureusement pour le principal protagoniste, l'éclosion de Vinicius Junior semble avoir définitivement contrecarré ses plans... Placardisé chez les Merengues, Hazard ne se résigne pas, au contraire, et s'évertue à se réfugier dans le travail pour convaincre Carlo Ancelotti de lui accorder une ultime chance. Mais ses dirigeants, excédés par autant de déception pour un joueur acheté plus de 100millions d'euros et qui perçoit 30 millions d'euros brut par saison, possèdent une vision bien définie de la suite pour l'ancien Lillois... Selon les informations d'AS, les hautes sphères madrilènes à bout de nerf envisageraient très clairement une séparation dans les prochaines semaines. Après 2 ans et demi à temporiser sur le sujet, la direction de la Casa Blanca a tranché: il faut se débarrasser de l'épineux cas Hazard, et pourquoi pas dès janvier prochain. Ainsi, Florentino Perez et ses collaborateurs ouvrent la porte à un départ du joueur, même sous forme de prêt. L'objectif demeure limpide, trouver un prétendant capable d'assumer les émoluments astronomiques de l'international belge. Histoire de soulager la masse salariale... Problème, Eden Hazard ne semble absolument pas sur la même longueur d'onde que sa direction sur le sujet. En effet, ce dernier ne compte absolument pas quitter le Real Madrid, cet hiver. Et pour cause, le natif de la Louvière attend la naissancede son 5e enfant. Voilà qui devrait complexifier encore un peu plus ce dossier bouillant...