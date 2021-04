Malgré le fait que la saison se joue dans les prochains mois, ce qui inquiète le plus les dirigeants du Paris Saint-Germain en ce moment, c'est l'avenir de leur joueur vedette: Kylian Mbappé.

Les propositions de prolongation de la star française n'ont pas prospéré ces derniers mois et au Parc des Princes on commence à craindre le pire, si bien qu'on envisage déjà un avenir sans le nº7. En effet, selon «Téléfoot», l'équipe de la Ville Lumière se préparerait déjà à un éventuel départ du crack, qui semble plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du décor de la capitale.

Les informations indiquent que l'attaquant ne veut pas communiquer de décision concernant son avenir avant la fin de la saison, car il ne veut pas déconcentrer le club dans sa lutte pour la Ligue 1, la coupe de France et la Ligue des Champions. Bien que son contrat expire en 2022, le PSG pourrait même prendre le risque de ne pas vendre Kylian cet été et courir le risque de le voir partir gratuitement à l'été 2022. Ce risque serait pris pour tenter de convaincre Mbappé pendant 12 mois supplémentaires que le club parisien est sa meilleure option pour poursuivre sa carrière. Par conséquent, le PSG est encore en train de planifier son avenir proche et de déterminer si cela passera par Kylian ou, au contraire, s'il devra chercher de nouvelles références, avec la figure de Leo Messi à l'horizon.